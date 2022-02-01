Власти показали схему движения во время ремонта старого Бельского моста в Уфе

1 февраля на оперативке в мэрии Уфы озвучили схему движения по мосту через Белую на время ремонта арочного моста.

Сегодня в ходе оперативки в мэрии Уфы Евгений Кулешов, заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации Уфы озвучил доклад о начале реконструкции арочного моста через Белую. Также он рассказал и о том, каким образом во время ремонта изменится схема движения по мосту. Во время строительно-монтажных работ изменится схема движения автотранспорта. В частности на выезд из города по новому мосту-вставке по четырем суженным полосам и по мосту 1991 года постройки по одной либо по двум полосам движения, в зависимости от интенсивности транспортного потока.Евгений Кулешов В свою очередь на въезд в город по мосту 1991 года постройки будет организовано движение по четырем либо по пяти полосам проезжей части. Количество полос движения будет регулироваться реверсивным светофором. По словам Кулешова при такой схеме движения пробок и значительных неудобств быть не должно. Фото: скриншот трансляции Также Евгений Кулешов сообщил, что по завершению всего комплекса мероприятий на мосту будет функционировать 11 полос движения. Примечательно, что озвученную Кулешовым схему мэр города Сергей Греков назвал недостаточно наглядной и попросил информационную службу города подробно, схематично и наглядно показать как будет организовано движение на въезде и на выезде в город через его Южные ворота.

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