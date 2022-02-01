В ГИБДД Уфы предупредили о массовых проверках такси, которые продлятся до 11 февраля

решение о массовых проверках водителей такси в ГИБДД приняли по причине участившихся травм пассажиров такси, которые попадали в ДТП. Так по данным ведомства за первый месяц 2022 года в Уфе с участием автомобилей такси было зафиксировано 14 ДТП, в 9 ДТП из 14 была найдена вина водителей такси. Пострадали в вышеуказанных происшествиях 26 человек, включая одного ребенка.