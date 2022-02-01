Мэр Уфы Сергей Греков не исключил повторения случаев нападения собак на горожан

Мэр Уфы Сергей Греков не исключил повторения случаев нападения собак на горожан
Мэр Уфы Сергей Греков не исключил повторения случаев нападения собак на горожан
Сегодня, 10:33ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
1 февраля на оперативке в мэрии обсуждали проблему беспризорных собак, работу по отлову которых мэр назвал “недостаточной”.

На оперативке в мэрии Уфы 1 февраля обсуждалась проблема безнадзорных животных, которая последнее время находится на повестке дня. Мэр Уфы Сергей Греков заявил, что большая работа по отлову бездомных собак в городе ведется, но “недостаточно”.

Необходимо не допускать подобных инцидентов, необходимо работу в этом направлении усилить. Сейчас активность животных возрастает и эти случаи могут повторяться.Сергей Греков

Свой доклад на оперативке озвучил и Гафур Клызбаев, и.о. начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы. Он рассказал о том, что в Уфе работы по отлову ведутся по обращениям. Муниципальные контракты заключены с двумя подрядчиками, ООО “Актив” и ИП Михайлов. Заявления о безнадзорных собаках направляются в спецорганизацию и рассматриваются в течении трех дней со дня регистрации заявления, только затем на место выезжают специалисты по отлову.

За безнадзорных животных в администрации каждого района также закреплены ответственные лица, которые также выезжают на вызовы совместно с подрядчиками. Сообщил Клызбаев и о том, что на территории Уфы ежедневно работают четыре бригады, которые приоритетно выезжают на вызова у школ, детсадов и других социальных учреждений.

Животные подлежат отлову разрешенными и безопасными способами. Отловленные животные подлежат клиническому осмотру ветеринара и размещаются в приюте, где на карантине проводят 14 дней. После карантина животных вакцинируют, обрабатывают от паразитов, при необходимости чипируют и стерилизуют. Если животное не проявляет немотивированной агрессии, его возвращают на прежнее место обитания.Гафур Клызбаев

Сообщили в мэрии и о том, что за январь 2022 года было отловлено 187 бродячих собак. Всех их отловили специалисты ООО “Актив”.

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