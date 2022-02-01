Мэр Уфы Сергей Греков не исключил повторения случаев нападения собак на горожан

На оперативке в мэрии Уфы 1 февраля обсуждалась проблема безнадзорных животных, которая последнее время находится на повестке дня. Мэр Уфы Сергей Греков заявил, что большая работа по отлову бездомных собак в городе ведется, но “недостаточно”.
Необходимо не допускать подобных инцидентов, необходимо работу в этом направлении усилить. Сейчас активность животных возрастает и эти случаи могут повторяться.Сергей Греков
Свой доклад на оперативке озвучил и Гафур Клызбаев, и.о. начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы. Он рассказал о том, что в Уфе работы по отлову ведутся по обращениям. Муниципальные контракты заключены с двумя подрядчиками, ООО “Актив” и ИП Михайлов. Заявления о безнадзорных собаках направляются в спецорганизацию и рассматриваются в течении трех дней со дня регистрации заявления, только затем на место выезжают специалисты по отлову.
За безнадзорных животных в администрации каждого района также закреплены ответственные лица, которые также выезжают на вызовы совместно с подрядчиками. Сообщил Клызбаев и о том, что на территории Уфы ежедневно работают четыре бригады, которые приоритетно выезжают на вызова у школ, детсадов и других социальных учреждений.
Животные подлежат отлову разрешенными и безопасными способами. Отловленные животные подлежат клиническому осмотру ветеринара и размещаются в приюте, где на карантине проводят 14 дней. После карантина животных вакцинируют, обрабатывают от паразитов, при необходимости чипируют и стерилизуют. Если животное не проявляет немотивированной агрессии, его возвращают на прежнее место обитания.Гафур Клызбаев
Сообщили в мэрии и о том, что за январь 2022 года было отловлено 187 бродячих собак. Всех их отловили специалисты ООО “Актив”.