Жители ЖК «Цветы Башкирии» пожаловались на отсутствие транспорта

Жительница жилого комплекса «Цветы Башкирии» в Уфе рассказала о проблемах с транспортом. Женщина направила жалобу в Электронную приемную органов госвласти РБ.

В настоящее время до ЖК «Цветы Башкирии» и поселков, находящихся чуть дальше, нет маршрутов общественного транспорта. По словам местной жительницы, людям приходится ходить до остановки ТРЦ «Мега» по проезжей части. Кроме того, дорога заставлена машинами. Мы, идущие, подвергаем опасности свои жизни и здоровье! Почему у нас все делается только тогда, когда что-то случается?спрашивает женщина. Местная жительница просит обеспечить людей маршрутом Уфа-ЖК «Цветы Башкирии». По данным замглавы администрации Уфы Аската Хайруллина, в настоящее время город придерживается Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Уфы на 2019–2023 годы. В нем изложены все изменения маршрутной сети. Аскат Хайруллин сообщил, что на первое полугодие 2021 года запланировано изменение схемы маршрута № 243 «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — Семейный торговый центр „Мега-Уфа“». Его продлят до микрорайона «Цветы Башкирии».

