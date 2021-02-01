Жители ЖК «Цветы Башкирии» пожаловались на отсутствие транспорта

По данным замглавы администрации Уфы Аската Хайруллина, в настоящее время город придерживается Документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Уфы на 2019–2023 годы. В нем изложены все изменения маршрутной сети. Аскат Хайруллин сообщил, что на первое полугодие 2021 года запланировано изменение схемы маршрута № 243 «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — Семейный торговый центр „Мега-Уфа“». Его продлят до микрорайона «Цветы Башкирии».