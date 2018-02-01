В Уфе компания решила отказаться от застройки территории напротив БГУ

В квартале Гоголя-Пушкина-Маркса-Валиди планировалось построить новое здание арбитражного суда Башкирии, 18-этажный жилой дом, паркинг, пристрой к детскому саду.

Компания «Стройинвест», которая направила в арбитражный суд Башкирии иск о взыскании с мэрии Уфы 2,05 млрд руб убытка и упущенной выгоды, дополнила свои исковые требования, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Теперь застройщик просит расторгнуть договор развития застроенной территории, которая ограничена улицами Гоголя-Пушкина-Маркса-Валиди. В январе 2015 году этот участок получила компания предпринимателя Александра Баутского «Башантэк», но уже в ноябре передала по договору переуступки.

Этот участок находится в исторической части Уфы, напротив здания Башкирского государственного университета. Здесь планировалось снести 14 одно- и двух-этажных домов, поликлиники, 78 металлических гаражей. На этом месте необходимо было построить новое здание арбитражного суда Башкирии, 18-этажный дом на 14 тыс кв м, паркинг и пристрой к детскому саду.

Отметим, что в сумму иска застройщик внес 20,26 млн руб убытка, который он понес при расселении жилых домов, а также 1,98 млн руб упущенной выгоды.

Следующее заседание назначено на 14 февраля. «Стройинвесту» на этом заседании необходимо предоставить схему расположения жилых домов, которые компания расселила.

Как отмечает издание, компания принадлежит юристу Наилю Ганееву. Источники «Коммерсанта» отмечают, что господин Ганее близок к предпринимателю Айрату Ишмуратову, который развивал давальческий бизнес на НПЗ, а также занимается строительством, владеет кирпичным производством, отелем «Горки» в Белорецком районе. Последнего, по данным источников издания, «связывают деловые отношения с бывшим вице-мэром Уфы по строительству Александром Филипповым».