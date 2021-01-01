Для победителей конкурсов на фестивале «TERRA ZIMA» в Уфе приготовили шикарные призы

Сегодня, 1 января, в Уфе начал свою бурную деятельность новогодний фестиваль «TERRA ZIMA». Он открылся забегом обещаний, в пробежке по дистанции 2021 метр вокруг Гостиного двора приняли участие все желающие. Вечером, в 17.00 в парке «Ватан» состоится конкурс карнавальных костюмов. Масочный режим на мероприятии будет действовать во всех новогодних и коронавирусных смыслах. Победителя мероприятия ждем приз - IPhone 12. Начало конкурса в 17.00.