Для победителей конкурсов на фестивале «TERRA ZIMA» в Уфе приготовили шикарные призы

В столице Башкирии, несмотря ни на что, все-таки открылся традиционный новогодний фестиваль «TERRA ZIMA».

Сегодня, 1 января, в Уфе начал свою бурную деятельность новогодний фестиваль «TERRA ZIMA». Он открылся забегом обещаний, в пробежке по дистанции 2021 метр вокруг Гостиного двора приняли участие все желающие. Вечером, в 17.00 в парке «Ватан» состоится конкурс карнавальных костюмов. Масочный режим на мероприятии будет действовать во всех новогодних и коронавирусных смыслах. Победителя мероприятия ждем приз - IPhone 12. Начало конкурса в 17.00. Завтра, 2 января, для уфимцев и гостей города будет работать «Зимний сабантуй» на нижней площадке конгресс-холла «Торатау». среди ожидаемых развлечений - состязания в лыжно-лучном биатлоне, катания на лошадях, бои с мешками и т.д. Впервые в Башкирии должен пройти завтра конкурс самоваров с чаепитием на свежем воздухе. Победитель конкурса, устроивший достойную презентацию своего самовара и угостивший гостей праздника самым ароматным чаем, получит приз 50 тысяч рублей. На 3 января запланирован Всероссийский Парад Снегурочек, который, по последним данным, должна возглавить звезда российской экстрады Анна Семенович. Парада начнется от площади парка «Ватан» и будет следовать по улице Заки Валиди. Для участия в нем достаточно надеть костюм Снегурочки – и медицинскую маску. Музыкальное сопровождение парада обеспечит оркестр Дедов Морозов. Победительница конкурса костюмов, которая наберет наибольшее число голосов жюри, получит приз в 100 тысяч рублей. 4 января – последний день фестиваля. На этот день запланирован Парад конно-санных экипажей, который также отправится в путь от спуска у нижней площадки Конгресс-холла «Торатау», но путь его проляжет по новой набережной. Самое яркое, красочное и оригинальное украшение лошадиной упряжки и экипажа принесет её авторам также приз. Более подробную информацию о мероприятиях можно узнать на сайте фестиваля «TERRA ZIMA».

