В Уфе Ирек Ялалов провел первую в новом году оперативку

Представители городских служб рассказали, как прошли сутки на пороге старого и нового года.

Сегодня, 1 января, главы муниципалитетов Уфы, руководители ресурсоснабжающих организаций, Управления гражданской защиты и служб жизнеобеспечения башкирской столицы отчитались о текущей ситуации по своим направлениям на оперативном совещании Информационно-диспетчерском центре Управления гражданской защиты мэрии. Как сообщили в информационно-аналитическом правлении, такую традицию ввел глава города Ирек Ялалов.

Глава города отметил, что оперативная сводка поступала к нему всю новогоднюю ночь и попросил глав районов и руководителей городских служб более подробно отчитаться о прохождении ответственного праздничного периода.

Как выяснилось новогодняя ночь с Уфе прошла относительно спокойно. Аварийных отключений на системах жизнеобеспечения города за отчетный период не было.

Ежесуточно в период праздничных дней на дежурство в Уфе будут заступать 206 человек и 44 единицы техники. Также определен резерв сил и средств в количестве 1016 человек и 340 единиц техники на случай нештатных ситуаций.

В ночь с 22:00 часов 31 декабря до 03:00 часов 1 января на площади имени Ленина состоялась основная праздничная программа с новогодним фейерверком. На площади было организовано дежурство инспекторского и инженерно-профилактического состава пожарной охраны, спасателей, медиков, а также работников Центра общественной безопасности и городского Управления полиции. Аналогичные дежурства были организованы и на других праздничных площадках города.

Основные площадки народных гуляний уже к шести утра были вычищены коммунальными службами, проверены на сохранность конструкций и безопасность и были готовы принимать новых посетителей. Выявленные недостатки (сколы, трещины, выбоины) были отмечены, информация о них передана в соответствующие службы для устранения неполадок.

Ирек Ялалов поручил провести анализ посещаемости городских площадок, чтобы определить основные точки притяжения горожан в новогоднюю ночь и ориентироваться на них в следующие годы.

К сожалению, в новогоднюю ночь не обошлось и без случаев вандализма. В Шакше был разрушен ледовый городок. Сейчас ситуацией занимаются правоохранительные органы.

Самым актуальным поручением стало установить контроль за ситуацией с гололедом.

Не обошел вниманием Ирек Ялалов и тему "фейковой" рассылки, произошедшей в новогоднюю ночь, когда видео с горящей елкой в Южно-Сахалинске было выдано за снятое в Уфе. Глава городской Администрации отметил, что к такого рода провокациям тоже нужно быть готовыми и вовремя давать разъяснения.