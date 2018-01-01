В Уфе Ирек Ялалов провел первую в новом году оперативку
Сегодня, 1 января, главы муниципалитетов Уфы, руководители ресурсоснабжающих организаций, Управления гражданской защиты и служб жизнеобеспечения башкирской столицы отчитались о текущей ситуации по своим направлениям на оперативном совещании Информационно-диспетчерском центре Управления гражданской защиты мэрии. Как сообщили в информационно-аналитическом правлении, такую традицию ввел глава города Ирек Ялалов.
Глава города отметил, что оперативная сводка поступала к нему всю новогоднюю ночь и попросил глав районов и руководителей городских служб более подробно отчитаться о прохождении ответственного праздничного периода.
Как выяснилось новогодняя ночь с Уфе прошла относительно спокойно. Аварийных отключений на системах жизнеобеспечения города за отчетный период не было.
Ежесуточно в период праздничных дней на дежурство в Уфе будут заступать 206 человек и 44 единицы техники. Также определен резерв сил и средств в количестве 1016 человек и 340 единиц техники на случай нештатных ситуаций.
В ночь с 22:00 часов 31 декабря до 03:00 часов 1 января на площади имени Ленина состоялась основная праздничная программа с новогодним фейерверком. На площади было организовано дежурство инспекторского и инженерно-профилактического состава пожарной охраны, спасателей, медиков, а также работников Центра общественной безопасности и городского Управления полиции. Аналогичные дежурства были организованы и на других праздничных площадках города.
Основные площадки народных гуляний уже к шести утра были вычищены коммунальными службами, проверены на сохранность конструкций и безопасность и были готовы принимать новых посетителей. Выявленные недостатки (сколы, трещины, выбоины) были отмечены, информация о них передана в соответствующие службы для устранения неполадок.
Ирек Ялалов поручил провести анализ посещаемости городских площадок, чтобы определить основные точки притяжения горожан в новогоднюю ночь и ориентироваться на них в следующие годы.
К сожалению, в новогоднюю ночь не обошлось и без случаев вандализма. В Шакше был разрушен ледовый городок. Сейчас ситуацией занимаются правоохранительные органы.
Самым актуальным поручением стало установить контроль за ситуацией с гололедом.
Не обошел вниманием Ирек Ялалов и тему "фейковой" рассылки, произошедшей в новогоднюю ночь, когда видео с горящей елкой в Южно-Сахалинске было выдано за снятое в Уфе. Глава городской Администрации отметил, что к такого рода провокациям тоже нужно быть готовыми и вовремя давать разъяснения.
В завершение совещания глава города поручил руководителям районов и городских служб держать на особом контроле ситуацию в городе в течение новогодних каникул и докладывать ему лично обо всех тревожных случаях.