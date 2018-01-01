Уфа встретила Новый 2018 год грандиозным фейерверком
Сегодня, в ночь с 31 декабря на 1 января, тысячи уфимцев отправились встречать Новый год на площади столицы, к новогодним елкам, которые установлены в каждом районе города, на которых площадках были организованы театрализованные и игровые программы.
Традиционно главным местом празднования Нового года стала площадь Ленина. Кульминацией празднования Нового года в Уфе стал грандиозный фейерверк, начавшийся в 2 часа ночи. Салют на площади посмотрели 15 тысяч человек, что весьма обрадовало руководство города, потому что в прошлом году на площадь приходило от силы три тысячи человек. Глава города Ирек Ялалов также встретил Новый год вместе с горожанами на свежем воздухе.
Всего ночью в народных гуляньях приняли участие около 32 тысяч человек.
Жители Октябрьского района отметили наступление Нового года на площади перед Дворцом Спорта, Ленинского района – в парке «Волна» микрорайона Затон, в Нижегородке, кировчане – на улице Мубарякова, калининцы - перед ДК «Машиностроитель», жители Демского района – в парке культуры и отдыха «Демский», перед центром «Орион». В поселке Нагаево жители совместно со службами района традиционно нарядили живую ель перед ДК «Нагаево».
По данным администрации города, на придомовых территориях многоквартирных домов Уфы установлены также 64 новогодние елки, 64 ледовые горки, а также залито 35 ледовых пятачков.