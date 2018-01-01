Уфа встретила Новый 2018 год грандиозным фейерверком

Глава города Ирек Ялалов также встретил Новый год вместе с горожанами на свежем воздухе.

Сегодня, в ночь с 31 декабря на 1 января, тысячи уфимцев отправились встречать Новый год на площади столицы, к новогодним елкам, которые установлены в каждом районе города, на которых площадках были организованы театрализованные и игровые программы.

Традиционно главным местом празднования Нового года стала площадь Ленина. Кульминацией празднования Нового года в Уфе стал грандиозный фейерверк, начавшийся в 2 часа ночи. Салют на площади посмотрели 15 тысяч человек, что весьма обрадовало руководство города, потому что в прошлом году на площадь приходило от силы три тысячи человек. Глава города Ирек Ялалов также встретил Новый год вместе с горожанами на свежем воздухе.

Фото: ufacity.info

Всего ночью в народных гуляньях приняли участие около 32 тысяч человек.

Жители Октябрьского района отметили наступление Нового года на площади перед Дворцом Спорта, Ленинского района – в парке «Волна» микрорайона Затон, в Нижегородке, кировчане – на улице Мубарякова, калининцы - перед ДК «Машиностроитель», жители Демского района – в парке культуры и отдыха «Демский», перед центром «Орион». В поселке Нагаево жители совместно со службами района традиционно нарядили живую ель перед ДК «Нагаево».