Юрист Борис Малядский прокомментировал получение диплома

Posted 7 марта, 08:44
Published 7 марта, 08:44
Modified 7 марта, 08:44
Updated 7 марта, 08:44
Напомним, ранее корреспонденты Mkset рассказали о деятельности юриста Бориса Малядского. В статье сообщалось, что его диплом о юридическом образовании возможно является подделкой. Такой вывод был сделан на основании официального ответа архива Львовского национального университета им. Ивана Франко
В ответном слове редакции Борис Малядский опроверг эту информацию и сообщил, что утверждение о том, что его диплом может быть поддельным является ложным. Так как невозможно проверить информацию о том, что указанный в справке Борис Малядский является именно тем самым гражданином, о котором идет речь в публикации.
— Я считаю, что этот клеветнический, поддельный ответ был представлен редакции моим оппонентом в судебном споре Лапшичевым Виктором, потому как после выхода публикации он представил ее в суд. А самое главное, что также нет сведений, что ответ из МВД подлинный. И не я не ясно, как он смог получить в наше время документ из Украины.
Я обратился с заявлением в правоохранительные органы в отношении Лапшичева по поводу возможного сотрудничества с органами власти Украины, — отметил Борис Малядский.