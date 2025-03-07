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Posted 7 марта, 08:44

Published 7 марта, 08:44

Modified 7 марта, 08:44

Updated 7 марта, 08:44

Юрист Борис Малядский прокомментировал получение диплома

Юрист Борис Малядский прокомментировал получение диплома

7 марта 2025, 08:44
Скандал вокруг уфимского бизнесмена и юриста получил продолжение. Борис Малядский прокомментировал изданию Mkset обвинения в свой адрес.

Напомним, ранее корреспонденты Mkset рассказали о деятельности юриста Бориса Малядского. В статье сообщалось, что его диплом о юридическом образовании возможно является подделкой. Такой вывод был сделан на основании официального ответа архива Львовского национального университета им. Ивана Франко

В ответном слове редакции Борис Малядский опроверг эту информацию и сообщил, что утверждение о том, что его диплом может быть поддельным является ложным. Так как невозможно проверить информацию о том, что указанный в справке Борис Малядский является именно тем самым гражданином, о котором идет речь в публикации.

— Я считаю, что этот клеветнический, поддельный ответ был представлен редакции моим оппонентом в судебном споре Лапшичевым Виктором, потому как после выхода публикации он представил ее в суд. А самое главное, что также нет сведений, что ответ из МВД подлинный. И не я не ясно, как он смог получить в наше время документ из Украины.
Я обратился с заявлением в правоохранительные органы в отношении Лапшичева по поводу возможного сотрудничества с органами власти Украины, — отметил Борис Малядский.
#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы
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