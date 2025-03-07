Юрист Борис Малядский прокомментировал получение диплома

В ответном слове редакции Борис Малядский опроверг эту информацию и сообщил, что утверждение о том, что его диплом может быть поддельным является ложным. Так как невозможно проверить информацию о том, что указанный в справке Борис Малядский является именно тем самым гражданином, о котором идет речь в публикации.