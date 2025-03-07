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Posted 6 марта, 22:00

Published 6 марта, 22:00

Modified 6 марта, 22:15

Updated 6 марта, 22:15

Добывающие компании предлагают самые высокие зарплаты в Башкирии

Вахтовики получают по ₽470’000 в Башкирии

6 марта 2025, 22:00
Фото: 1MI.

Добывающие компании предлагают самые высокие зарплаты в Башкирии

Аналитики назвали сферу на рынке труда в Башкирии, в которой предлагаются наиболее высокие доходы, исследованием с Mkset в пятницу, 7 марта, поделился портал HeadHunter.

Так, самые крупные зарплаты в Башкортостане предлагают добывающие компании, которые предлагают работу вахтовым методом. Больше всего можно заработать на вакансии «Добыча сырья». Средняя заработная плата в вакансиях этой отрасли составляет порядка ₽157`300. Самой доходной оказалась вакансия вахтовика — ₽470’000.

Вахтовый метод работы — это особый режим трудовой деятельности, при котором сотрудники временно проживают вблизи места работы, обычно в удалённых или труднодоступных районах. Вахтовики трудятся сменами, после чего получают оплачиваемый межвахтовый отдых. Такой метод широко применяется в нефтегазовой, строительной, добывающей и транспортной отраслях. Работникам предоставляют жильё, питание и транспорт до места работы, но условия могут быть тяжёлыми из-за климатических и бытовых факторов. Вахтовый метод позволяет компаниям осваивать удалённые территории, а сотрудникам — зарабатывать выше среднего уровня.

В Башкирии вырастут зарплаты — как и когда
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии спрогнозировали рост зарплат до 2042 года.

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