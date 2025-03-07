Вахтовики получают по ₽470’000 в Башкирии

Вахтовый метод работы — это особый режим трудовой деятельности, при котором сотрудники временно проживают вблизи места работы, обычно в удалённых или труднодоступных районах. Вахтовики трудятся сменами, после чего получают оплачиваемый межвахтовый отдых. Такой метод широко применяется в нефтегазовой, строительной, добывающей и транспортной отраслях. Работникам предоставляют жильё, питание и транспорт до места работы, но условия могут быть тяжёлыми из-за климатических и бытовых факторов. Вахтовый метод позволяет компаниям осваивать удалённые территории, а сотрудникам — зарабатывать выше среднего уровня.