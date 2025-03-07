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Posted 7 марта, 07:54

Published 7 марта, 07:54

Modified 7 марта, 09:39

Updated 7 марта, 09:39

В Башкирии раскрыли убийство 20-летней давности

Хлипкая старушка забила топором мужа, сына и подругу

7 марта 2025, 07:54
Фото: 1MI.

В Башкирии раскрыли убийство 20-летней давности

Жительнице Благовещенского района Башкирии, убившей мужа и обвиняемой в убийстве сына, также предъявлено обвинение в убийстве знакомой, сообщает СК по РБ в пятницу, 7 марта.

В ноябре 2024 года стало известном о пожаре в доме в деревне Сидяш. На пепелище нашли останки 40-летнего мужчины, который жил в этом доме вместе с мамой. Она сказала, что во время ссоры с сыном толкнула его, и он ударился головой о тумбочку. Испугавшись, она подожгла дом. Однако экспертиза показала, что травму мужчина получил от нескольких ударов тупым предметом, возможно, обухом топора, который был найден обгоревшим.

Правоохранители изучили личность женщины и выяснили, что в девяностые её судили за убийство мужа, которого она до смерти забила топором и попыталась сжечь.

Тогда специалисты задумались, что способ обоих преступлений уж очень сильно похож на нераскрытое убийство женщины в 2005 году в соседней деревеньке. Следователи тщательно изучили материалы этого дела, выехали на место и повторно опросили свидетелей. Женщине предъявили доказательства, и она призналась в убийстве 45-летней подруги — удары топором, поджог, в общем, всё по классике.

В Башкирии раскрыли убийство по запаху
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Расследование близится к завершению. Женщина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в городе Бирске в Республике Башкортостан мужчина убил свою подругу.

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