Хлипкая старушка забила топором мужа, сына и подругу

В ноябре 2024 года стало известном о пожаре в доме в деревне Сидяш. На пепелище нашли останки 40-летнего мужчины, который жил в этом доме вместе с мамой. Она сказала, что во время ссоры с сыном толкнула его, и он ударился головой о тумбочку. Испугавшись, она подожгла дом. Однако экспертиза показала, что травму мужчина получил от нескольких ударов тупым предметом, возможно, обухом топора, который был найден обгоревшим.