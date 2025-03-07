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Posted 7 марта, 09:11

Published 7 марта, 09:11

Modified 7 марта, 09:35

Updated 7 марта, 09:35

В Башкирии предприятиям дадут налоговую льготу

В Башкирии снизят налоги

7 марта 2025, 09:11
Фото: 1MI.

В Башкирии предприятиям дадут налоговую льготу

В Республике Башкортостан предприятиям предоставят возможность сократить взносы за помощь колледжам, сообщает региональный парламент в пятницу, 7 марта.

По словам председателя парламента Башкирии Константина Толкачева, те предприятия, которые бесплатно дают ссузам оборудование, смогут при уплате налога на прибыль организаций воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Он будет применяться в отношении расходов предприятия на переданное колледжам имущество. Размер вычета составит не более 50% сумм расходов при условии, что стоимость переданного имущества составляет от ₽1 млн до ₽50 млн, а само имущество относится к учебному оборудованию.

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Инвестиционный налоговый вычет устанавливается на три года. По расчетам, выпадающие доходы бюджета Республики Башкортостан за это время достигнут ₽750 млн. Они будут компенсированы за счет сокращения расходов на укрепление материально-технической базы колледжей.

Ранее сообщалось о проверке трёх колледжей в башкирском городе Салавате.

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