В Башкирии снизят налоги

Posted 7 марта, 09:11
Published 7 марта, 09:11
Modified 7 марта, 09:35
Updated 7 марта, 09:35
По словам председателя парламента Башкирии Константина Толкачева, те предприятия, которые бесплатно дают ссузам оборудование, смогут при уплате налога на прибыль организаций воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Он будет применяться в отношении расходов предприятия на переданное колледжам имущество. Размер вычета составит не более 50% сумм расходов при условии, что стоимость переданного имущества составляет от ₽1 млн до ₽50 млн, а само имущество относится к учебному оборудованию.
Инвестиционный налоговый вычет устанавливается на три года. По расчетам, выпадающие доходы бюджета Республики Башкортостан за это время достигнут ₽750 млн. Они будут компенсированы за счет сокращения расходов на укрепление материально-технической базы колледжей.
Ранее сообщалось о проверке трёх колледжей в башкирском городе Салавате.