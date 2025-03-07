В Башкирии снизят налоги

По словам председателя парламента Башкирии Константина Толкачева, те предприятия, которые бесплатно дают ссузам оборудование, смогут при уплате налога на прибыль организаций воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Он будет применяться в отношении расходов предприятия на переданное колледжам имущество. Размер вычета составит не более 50% сумм расходов при условии, что стоимость переданного имущества составляет от ₽1 млн до ₽50 млн, а само имущество относится к учебному оборудованию.