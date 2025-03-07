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Posted 7 марта, 04:08

Published 7 марта, 04:08

Modified 7 марта, 08:58

Updated 7 марта, 08:58

Уфимцам рассказали о вакцинации от клещевого энцефалита

Уфимцев ждут на вакцинацию от летних неприятностей

7 марта 2025, 04:08
Фото: 1MI.

Уфимцам рассказали о вакцинации от клещевого энцефалита

Сюжет
Вакцинация
С установлением хорошей погоды начинается активизация клещей, поэтому важно позаботиться о вакцинации от клещевого энцефалита заблаговременно, сообщает мэрия столицы Республики Башкортостан в пятницу, 7 марта.

Эта вакцина входит в Национальный календарь прививок. Она доступна взрослым и детям с одного года. Делать первую и вторую прививку нужно с перерывом от одного до семи месяцев, а третью прививку делают через год после первой. Ревакцинацию нужно проводить каждые три года.

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Привиться можно в пунктах в поликлиниках, медсанчастях, здравпунктах. Сделать это нужно после консультации врача.

— Запланируйте вакцинацию заранее, чтобы завершить курс не позднее, чем за две недели до выезда в регионы с высоким риском заражения, — говорится в сообщении мэрии.

Ранее Mkset публиковал большой текст о том, какие меры нужно предпринимать, чтобы не стать жертвой кровососущих паразитов.

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