Уфимцев ждут на вакцинацию от летних неприятностей

Posted 7 марта, 04:08
Published 7 марта, 04:08
Modified 7 марта, 08:58
Updated 7 марта, 08:58
Эта вакцина входит в Национальный календарь прививок. Она доступна взрослым и детям с одного года. Делать первую и вторую прививку нужно с перерывом от одного до семи месяцев, а третью прививку делают через год после первой. Ревакцинацию нужно проводить каждые три года.
Привиться можно в пунктах в поликлиниках, медсанчастях, здравпунктах. Сделать это нужно после консультации врача.
— Запланируйте вакцинацию заранее, чтобы завершить курс не позднее, чем за две недели до выезда в регионы с высоким риском заражения, — говорится в сообщении мэрии.
Ранее Mkset публиковал большой текст о том, какие меры нужно предпринимать, чтобы не стать жертвой кровососущих паразитов.