Уфимцев ждут на вакцинацию от летних неприятностей

Эта вакцина входит в Национальный календарь прививок. Она доступна взрослым и детям с одного года. Делать первую и вторую прививку нужно с перерывом от одного до семи месяцев, а третью прививку делают через год после первой. Ревакцинацию нужно проводить каждые три года.