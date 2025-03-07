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Posted 7 марта, 05:29

Published 7 марта, 05:29

Modified 7 марта, 05:32

Updated 7 марта, 05:32

Озвучен размер страховой пенсии в Башкирии

Уфимцам увеличили пенсии

7 марта 2025, 05:29
Фото: 1MI.

Озвучен размер страховой пенсии в Башкирии

Средний размер страховой пенсии для работающих и неработающих пенсионеров в текущем году в Башкирии превысил ₽23,4 тысячи, а страховых пенсий по старости — ₽24,1 тысячи, сообщил в интервью ЦУРу замуправляющего Соцфонда по РБ Александр Никитин в пятницу, 7 марта.

Он отметил, что с 1 февраля данные пенсии проиндексировали на 9,5%. Также увеличен размер ряда выплат для ветеранов боевых действий, инвалидов, семей с детьми.

Никитин подчеркнул, что размер некоторых выплат может отличаться от федеральных в связи с районным коэффициентом.

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Ранее сообщалось, что взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах в Республике Башкортостан с 1 мая увеличатся более чем на 60%. В связи с этим уфимский общественник задался вопросом — почему зарплаты граждан не растут пропорциональным образом? Также Mkset писал, насколько увеличилась стоимость приготовления салата «Мимоза» в регионе за последний год.

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