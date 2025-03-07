Уфимцам увеличили пенсии

Ранее сообщалось, что взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах в Республике Башкортостан с 1 мая увеличатся более чем на 60%. В связи с этим уфимский общественник задался вопросом — почему зарплаты граждан не растут пропорциональным образом? Также Mkset писал, насколько увеличилась стоимость приготовления салата «Мимоза» в регионе за последний год.