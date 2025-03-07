Уфимкам дарят веники на 8 Марта

Так, 12% опрошенных уфимок были удивлены, когда получили на 8 Марта лампу, вазу, веник или дверную ручку. 9% женщин причислили к необычным подаркам букеты, но не все, а объёмные или из редких цветов. Еще 7% опрошенных жительниц башкирской столицы удивились, когда получили в подарок котят, щенков, лягушек или крольчат.