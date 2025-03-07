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Posted 7 марта, 10:50

Published 7 марта, 10:50

Modified 7 марта, 10:55

Updated 7 марта, 10:55

Названы самые необычные подарки на 8 Марта в Уфе

Уфимкам дарят веники на 8 Марта

7 марта 2025, 10:50
Фото: 1MI.

Названы самые необычные подарки на 8 Марта в Уфе

Жительницы Столицы Республики Башкортостан поведали, что они считают необычным подарком к Международному женскому дню, сообщается в исследовании SuperJob в пятницу, 7 марта.

Так, 12% опрошенных уфимок были удивлены, когда получили на 8 Марта лампу, вазу, веник или дверную ручку. 9% женщин причислили к необычным подаркам букеты, но не все, а объёмные или из редких цветов. Еще 7% опрошенных жительниц башкирской столицы удивились, когда получили в подарок котят, щенков, лягушек или крольчат.

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Каждая двадцатая опрошенная представительница прекрасного пола в Уфе поразилась, получив на 8 Марта путёвку. Еще 5% респонденток были удивлены подарку в виде нестандартных продуктов.

По 4% уфимок были ошеломлены украшениям, сертификатам на активности или мастер-классы, а также билетам на культурные мероприятия.

Среди самых дорогих подарков жители столицы Башкирии вспомнили полёт на личном самолете на концерт в другую страну и машину.

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43% горожанок сожалеют, что они пока не получали необычных подарков к 8 Марта.

Ранее Mkset писал текст о том, чего хотят уфимки к Международному женскому дню.

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