Уфимкам дарят веники на 8 Марта

Posted 7 марта, 10:50
Published 7 марта, 10:50
Modified 7 марта, 10:55
Updated 7 марта, 10:55
Так, 12% опрошенных уфимок были удивлены, когда получили на 8 Марта лампу, вазу, веник или дверную ручку. 9% женщин причислили к необычным подаркам букеты, но не все, а объёмные или из редких цветов. Еще 7% опрошенных жительниц башкирской столицы удивились, когда получили в подарок котят, щенков, лягушек или крольчат.
Каждая двадцатая опрошенная представительница прекрасного пола в Уфе поразилась, получив на 8 Марта путёвку. Еще 5% респонденток были удивлены подарку в виде нестандартных продуктов.
По 4% уфимок были ошеломлены украшениям, сертификатам на активности или мастер-классы, а также билетам на культурные мероприятия.
Среди самых дорогих подарков жители столицы Башкирии вспомнили полёт на личном самолете на концерт в другую страну и машину.
43% горожанок сожалеют, что они пока не получали необычных подарков к 8 Марта.
Ранее Mkset писал текст о том, чего хотят уфимки к Международному женскому дню.