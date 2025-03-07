Уфимка от обиды засудила бывшего мужа

В ноябре прошлого года во время встречи папы с несовершеннолетним ребёнком в присутствии пристава мужчина не очень лестно высказался о своей экс-благоверной, а попросту — оскорбил матерными словами. Кстати, мужчина так уже делал и привлекался за это к ответственности.