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Posted 7 марта, 12:47

Published 7 марта, 12:47

Modified 7 марта, 12:51

Updated 7 марта, 12:51

Уфимца наказали за оскорбление бывшей жены

Уфимка от обиды засудила бывшего мужа

7 марта 2025, 12:47
Фото: 1MI.

Уфимца наказали за оскорбление бывшей жены

В столице Республики Башкортостан мужчина оштрафован за оскорбление бывшей жены в присутствии их ребёнка и других людей, сообщает региональная прокуратура в пятницу, 7 марта.

В ноябре прошлого года во время встречи папы с несовершеннолетним ребёнком в присутствии пристава мужчина не очень лестно высказался о своей экс-благоверной, а попросту — оскорбил матерными словами. Кстати, мужчина так уже делал и привлекался за это к ответственности.

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И на этот раз в отношении 37-летнего жителя столицы Башкирии была возбуждена админстративка по статье «оскорбление». По нему мировой судья оштрафовал любителя позлословить на бывшую супругу на ₽5 тысяч.

Ранее сообщалось о грубости, но уже не среди бывших супругов, а в общественном транспорте. Речь, как это периодически бывает в столице Республике Башкортостан, идёт о водителе маршрутки. Подробнее вы можете прочитать здесь.

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