Уфимка от обиды засудила бывшего мужа

Posted 7 марта, 12:47
Published 7 марта, 12:47
Modified 7 марта, 12:51
Updated 7 марта, 12:51
В ноябре прошлого года во время встречи папы с несовершеннолетним ребёнком в присутствии пристава мужчина не очень лестно высказался о своей экс-благоверной, а попросту — оскорбил матерными словами. Кстати, мужчина так уже делал и привлекался за это к ответственности.
И на этот раз в отношении 37-летнего жителя столицы Башкирии была возбуждена админстративка по статье «оскорбление». По нему мировой судья оштрафовал любителя позлословить на бывшую супругу на ₽5 тысяч.
Ранее сообщалось о грубости, но уже не среди бывших супругов, а в общественном транспорте. Речь, как это периодически бывает в столице Республике Башкортостан, идёт о водителе маршрутки. Подробнее вы можете прочитать здесь.