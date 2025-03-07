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Posted 7 марта, 09:59

Published 7 марта, 09:59

Modified 7 марта, 11:05

Updated 7 марта, 11:05

В Башкирии на уроке физики изучали секс

Учитель показал кино для взрослых школьникам

7 марта 2025, 09:59
Фото: 1MI.

В Башкирии на уроке физики изучали секс

Учитель физики попался на просмотре порно перед школьниками в башкирском городе Нефтекамске, сообщила Mkset директор образовательного учреждения в пятницу, 7 марта.

Мужчина смотрел кино на взрослых прямо на уроке, но забыл выключить проектор, и в итоге художественную ленту с участием актёров сомнительного таланта увидел местный седьмой класс. Ребятки всё засняли на смартфоны и выложили в Сеть. Ролик уже стал вирусным. Съемка происходила в четверг, 6 марта.

Мужчина ведёт физику и труды в нефтекамском селе Ташкиново. Директор средней школы Рудания Бурханова рассказала Mkset, что об инциденте ей известно и на данный момент она разбирается в ситуации.

— Я в курсе инцидента. Мы пока разбираемся в произошедшем, поэтому каких-либо опрометчивых мер в отношении педагога предпринимать пока не планируем. Родители учеников также знают об этом случае. Они и попросили меня провести родительское собрание совместно с учителем, где и будут известны детали. Сам педагог характеризуется положительно. Замечаний в его работе не было, — отметила директор школы.

Добавим, что минимальная ответственность, которая может грозит педагогу за демонстрацию порно школьникам — выговор, а максимальная — уже санкция уголовной статьи за растление малолетних. Она предусматривает реальное лишение свободы.

Обновление от 16:00. Прокуратура Башкирии проверит информацию о демонстрации школьникам непристойного контента в нефтекамском селе Ташкиново.

— В ходе проверки прокуратура г. Нефтекамск установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку соответствия педагога и его квалификации предъявляемым требованиям, а также действиям должностных лиц школы на предмет принятия мер по ограничению доступа к информации, наносящей вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Ранее сообщалось, что в школе в городе Кумертау в Республике Башкортостан местный преподаватель-кураист домогался ученицы и даже лез с поцелуями. Девочке это не понравилось и она всё рассказала родным, а те обратились в полицию.

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