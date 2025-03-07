Учитель показал кино для взрослых школьникам

Posted 7 марта, 09:59
Published 7 марта, 09:59
Modified 7 марта, 11:05
Updated 7 марта, 11:05
Мужчина смотрел кино на взрослых прямо на уроке, но забыл выключить проектор, и в итоге художественную ленту с участием актёров сомнительного таланта увидел местный седьмой класс. Ребятки всё засняли на смартфоны и выложили в Сеть. Ролик уже стал вирусным. Съемка происходила в четверг, 6 марта.
Мужчина ведёт физику и труды в нефтекамском селе Ташкиново. Директор средней школы Рудания Бурханова рассказала Mkset, что об инциденте ей известно и на данный момент она разбирается в ситуации.
— Я в курсе инцидента. Мы пока разбираемся в произошедшем, поэтому каких-либо опрометчивых мер в отношении педагога предпринимать пока не планируем. Родители учеников также знают об этом случае. Они и попросили меня провести родительское собрание совместно с учителем, где и будут известны детали. Сам педагог характеризуется положительно. Замечаний в его работе не было, — отметила директор школы.
Добавим, что минимальная ответственность, которая может грозит педагогу за демонстрацию порно школьникам — выговор, а максимальная — уже санкция уголовной статьи за растление малолетних. Она предусматривает реальное лишение свободы.
Обновление от 16:00. Прокуратура Башкирии проверит информацию о демонстрации школьникам непристойного контента в нефтекамском селе Ташкиново.
— В ходе проверки прокуратура г. Нефтекамск установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку соответствия педагога и его квалификации предъявляемым требованиям, а также действиям должностных лиц школы на предмет принятия мер по ограничению доступа к информации, наносящей вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, — говорится в сообщении регионального ведомства.
Ранее сообщалось, что в школе в городе Кумертау в Республике Башкортостан местный преподаватель-кураист домогался ученицы и даже лез с поцелуями. Девочке это не понравилось и она всё рассказала родным, а те обратились в полицию.