Цены на заправках Уфы бьют рекорды

Так, средняя цена бензина в Республике Башкортостан дошла до ₽57,16 (+0,58%) к началу марта 2025 года, тогда как в начале февраля она составляла ₽56,83. В разной степени увеличилась стоимость, в том числе, марок АИ-92, АИ-95, а также АИ-98 и выше.