Цены на заправках Уфы бьют рекорды

Posted 6 марта, 21:14
Published 6 марта, 21:14
Modified 6 марта, 21:20
Updated 6 марта, 21:20
Так, средняя цена бензина в Республике Башкортостан дошла до ₽57,16 (+0,58%) к началу марта 2025 года, тогда как в начале февраля она составляла ₽56,83. В разной степени увеличилась стоимость, в том числе, марок АИ-92, АИ-95, а также АИ-98 и выше.
Не отстаёт и «дизель». Это топливо подорожало с ₽67,84 до ₽67,90. Как прежде, так и сейчас, топливо в Башкортостане дороже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу, указано в отчете экспертов статистики.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе сильно вырастут цены на популярное кондитерское изделие или же производители спрячут инфляцию в уменьшение порции угощения.