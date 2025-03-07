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Posted 6 марта, 21:14

Published 6 марта, 21:14

Modified 6 марта, 21:20

Updated 6 марта, 21:20

В Башкирии подорожал бензин

Цены на заправках Уфы бьют рекорды

6 марта 2025, 21:14
Фото: 1MI.

В Башкирии подорожал бензин

Стоимость всех видов автомобильного топлива продемонстрировала рост в Башкирии, соответствующие данные Росстата Mkset изучил в пятницу, 7 марта.

Так, средняя цена бензина в Республике Башкортостан дошла до ₽57,16 (+0,58%) к началу марта 2025 года, тогда как в начале февраля она составляла ₽56,83. В разной степени увеличилась стоимость, в том числе, марок АИ-92, АИ-95, а также АИ-98 и выше.

Не отстаёт и «дизель». Это топливо подорожало с ₽67,84 до ₽67,90. Как прежде, так и сейчас, топливо в Башкортостане дороже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу, указано в отчете экспертов статистики.

Любимое угощение уфимцев подорожает на 15%
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе сильно вырастут цены на популярное кондитерское изделие или же производители спрячут инфляцию в уменьшение порции угощения.

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