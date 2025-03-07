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Posted 7 марта, 05:04

Published 7 марта, 05:04

Modified 7 марта, 05:08

Updated 7 марта, 05:08

Приготовление «Мимозы» в Башкирии значительно подорожало

Цена на «цветочный» салат взлетела в Уфе

7 марта 2025, 05:04
Фото: 1MI.

Приготовление «Мимозы» в Башкирии значительно подорожало

Стоимость приготовления салата «Мимоза» к 8 марта 2025 года в Республике Башкортостан за год выросла на ₽14, сообщает издание Bankiros.ru в пятницу, 7 марта.

Если в прошедшем 2024 году за продукты для приготовления порции салата в регионе нужно было заплатить ₽221, то сейчас они оцениваются в ₽235. Речь идёт о 250 г рыбных консервов, 400 г картофеля, 150 г моркови, четырёх яиц, луковицы и 150 г майонеза.

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В среднем по стране сейчас за порцию весеннего салата нужно будет выложить ₽283, тогда как год назад она стоила ₽255.

Самую дешевую «Мимозу» можно приготовить в Татарстане — ₽220, а больше всего придётся раскошелиться жителям Чукотки— ₽604.

Ранее Mkset писал о том, насколько подорожала порция блинов в Республике Башкортостан.

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