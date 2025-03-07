Цена на «цветочный» салат взлетела в Уфе

Posted 7 марта, 05:04
Published 7 марта, 05:04
Modified 7 марта, 05:08
Updated 7 марта, 05:08
Если в прошедшем 2024 году за продукты для приготовления порции салата в регионе нужно было заплатить ₽221, то сейчас они оцениваются в ₽235. Речь идёт о 250 г рыбных консервов, 400 г картофеля, 150 г моркови, четырёх яиц, луковицы и 150 г майонеза.
В среднем по стране сейчас за порцию весеннего салата нужно будет выложить ₽283, тогда как год назад она стоила ₽255.
Самую дешевую «Мимозу» можно приготовить в Татарстане — ₽220, а больше всего придётся раскошелиться жителям Чукотки— ₽604.
Ранее Mkset писал о том, насколько подорожала порция блинов в Республике Башкортостан.