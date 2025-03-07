Цена на «цветочный» салат взлетела в Уфе

Если в прошедшем 2024 году за продукты для приготовления порции салата в регионе нужно было заплатить ₽221, то сейчас они оцениваются в ₽235. Речь идёт о 250 г рыбных консервов, 400 г картофеля, 150 г моркови, четырёх яиц, луковицы и 150 г майонеза.