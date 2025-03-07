Троллейбусы-«гармошки» вернутся в Уфу

Posted 7 марта, 11:41
Published 7 марта, 11:41
Modified 7 марта, 11:45
Updated 7 марта, 11:45
В городе за последние годы подвижной состав обновлён 40%, а также почти в два раза повышена зарплата водителям трамваев и троллейбусов.
Сегодня городские власти приняли решение о покупке ещё 15 новых современных троллейбусов. Поставку дести из них ожидается в этом году, а оставшихся — в начале следующего.
Также чиновники видят большую перспективу в троллейбусах-«гармошках». После сертификации они будут искать деньги для покупки такого электротранспорта.
Ранее чиновники прокатились на трамваях в столице Республики Башкортостан. Было акцентировано внимание на необходимость повышения уровня комфорта пассажиров трамваев.