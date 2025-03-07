mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 11:41

Published 7 марта, 11:41

Modified 7 марта, 11:45

Updated 7 марта, 11:45

Мэр Уфы заявил о значительном повышении зарплаты водителям электротранспорта

Троллейбусы-«гармошки» вернутся в Уфу

7 марта 2025, 11:41
Фото: Администрация Уфы.

Мэр Уфы заявил о значительном повышении зарплаты водителям электротранспорта

В столице Республики Башкортостан продолжается обновление электротранспорта, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев в пятницу, 7 марта.

В городе за последние годы подвижной состав обновлён 40%, а также почти в два раза повышена зарплата водителям трамваев и троллейбусов.

Сегодня городские власти приняли решение о покупке ещё 15 новых современных троллейбусов. Поставку дести из них ожидается в этом году, а оставшихся — в начале следующего.

В Башкирии будут производить троллейбусы вместе с Беларусью
Узнать подробнее

Также чиновники видят большую перспективу в троллейбусах-«гармошках». После сертификации они будут искать деньги для покупки такого электротранспорта.

Ранее чиновники прокатились на трамваях в столице Республики Башкортостан. Было акцентировано внимание на необходимость повышения уровня комфорта пассажиров трамваев.

Читайте также:
Найдена причина пробок в УфеВ Уфе встали трамваиУфимский трамвай парализовало
#Дмитрий Саламатин#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Электротранспорт#Благовещенск#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Трамвай#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Троллейбусы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика