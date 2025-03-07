Стихия расстроит уфимок 8 марта

С давних времен люди замечали, что погода на 8 Марта может предсказать, каким будет весенний и даже летний сезон. Если в этот день стоит солнечная и теплая погода, это сулит раннюю и благоприятную весну, а вот мороз или сильный ветер могут указывать на затяжные холода и позднее потепление. Дождь 8 Марта считается хорошим знаком — он предвещает богатый урожай и теплое лето.