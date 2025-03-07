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Posted 7 марта, 14:46

Published 7 марта, 14:46

Modified 7 марта, 14:48

Updated 7 марта, 14:48

В Уфе на 8 Марта ожидают гололёд

Стихия расстроит уфимок 8 марта

7 марта 2025, 14:46
Фото: 1MI.

В Уфе на 8 Марта ожидают гололёд

Не самый благоприятный прогноз дают синоптики башкирской столицы на субботу, 8 марта.

Так, в течение дня метеорологи обещают снегопад. На дорогах — снежный накат и гололёд.

Ветер будет дуть с юга, однако позже направление сменится на северо-западное. Скорость потоков воздуха составит от 8 до 13 м/с.

Ночью может похолодать до -5°C… -7°C, в светлое время суток 0°C… -2°C.

В гололёд и при снежном накате важно выбирать устойчивую обувь, передвигаться осторожно, не спеша, наступая на всю стопу и слегка сгибая колени. Пожилым людям и детям лучше использовать трости с резиновыми наконечниками.

Водителям следует соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а пешеходам — переходить дорогу только в специально отведенных местах, убедившись, что автомобиль успеет остановиться.

Фото: 1MI

Приметы о погоде на 8 Марта

С давних времен люди замечали, что погода на 8 Марта может предсказать, каким будет весенний и даже летний сезон. Если в этот день стоит солнечная и теплая погода, это сулит раннюю и благоприятную весну, а вот мороз или сильный ветер могут указывать на затяжные холода и позднее потепление. Дождь 8 Марта считается хорошим знаком — он предвещает богатый урожай и теплое лето.

Также есть приметы, связанные с животными. Если в этот день птицы ведут себя оживленно, щебечут и летают высоко, значит, впереди ждут теплые дни. А если кошки особенно активно ищут теплые места, прижимаясь к батареям или прячась под одеялами, можно ожидать возврата холодов.

Предпраздничные пробки сковали Уфу
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе из-за сокращения рабочего времени в предпраздничный день — пятницу, 7 марта — город сковали огромные пробки.

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