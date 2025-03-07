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Posted 6 марта, 21:21

Published 6 марта, 21:21

Modified 6 марта, 21:26

Updated 6 марта, 21:26

Объем ввода жилья рекордно упал в Башкирии

Рынок недвижимости обвалился в Башкирии

6 марта 2025, 21:21
Фото: 1MI.

Объем ввода жилья рекордно упал в Башкирии

Башкортостан значительно сбавил темпы в области ввода жилья в эксплуатацию, следует из отчёта Росстата, изученного Mkset в пятницу, 7 марта.

Так, в январе 2025 года сданы были 140, 9 тыс. «квадратов» жилплощади. По сравнению с январём 2024 года, этот показатель ниже более чем на 65%. Куда более серьёзное падение демонстрирует регион и в сравнении с менее далёким прошлым — так, в декабре 2024 года жилья было введено уже на 74% больше, чем сейчас.

Публикуют аналитики и информацию отдельно по квартирам. Подготовили к продаже или аренде в январе 2025 года порядка 1,2 тыс. помещений, что на 73% меньше, чем в январе 2024 года. Можно заметить, что рынок недвижимости в регионе достиг предела насыщения и близится к стагнации.

Изменение тарифов на капремонт оценят в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии намерены поднять плату за капремонт.

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