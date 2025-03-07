Рынок недвижимости обвалился в Башкирии

Так, в январе 2025 года сданы были 140, 9 тыс. «квадратов» жилплощади. По сравнению с январём 2024 года, этот показатель ниже более чем на 65%. Куда более серьёзное падение демонстрирует регион и в сравнении с менее далёким прошлым — так, в декабре 2024 года жилья было введено уже на 74% больше, чем сейчас.