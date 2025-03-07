Российский олигарх взял на содержание уфимцев

Posted 6 марта, 21:47
Published 6 марта, 21:47
Modified 6 марта, 22:07
Updated 6 марта, 22:07
Счастливчиками стали трое учащихся из Башкортостана. Победителей Всероссийского конкурса стипендий отбирали по множеству критериев, среди которых «академический потенциал», «мотивация к развитию» и работа в команде, а также другие характеристики. Конкурсантам предстояло провести научно-исследовательскую работу в своём направлении.
По всей России, согласно результатам, выиграли стипендии 750 человек — это студенты 68 российских вузов. Всего же было подано более 3,3 тыс. заявок.
В Уфе все трое победителей — из Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ). Юноша и две девушки подготовили успешные проекты по наноинженерии, географии и филологии.