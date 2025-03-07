mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 21:47

Published 6 марта, 21:47

Modified 6 марта, 22:07

Updated 6 марта, 22:07

Владимир Потанин

Российский олигарх взял на содержание уфимцев

6 марта 2025, 21:47
Фото: Сергей Гунеев. РИА Новости. Владимир Потанин

Уфимские студенты выиграли стипендии Фонда Потанина

Именную стипендию миллиардера Владимира Потанина будут получать несколько студентов в Уфе, сообщили Mkset в пресс-службе основанного бизнесменом «Фонда Потанина» в пятницу, 7 марта.

Счастливчиками стали трое учащихся из Башкортостана. Победителей Всероссийского конкурса стипендий отбирали по множеству критериев, среди которых «академический потенциал», «мотивация к развитию» и работа в команде, а также другие характеристики. Конкурсантам предстояло провести научно-исследовательскую работу в своём направлении.

По всей России, согласно результатам, выиграли стипендии 750 человек — это студенты 68 российских вузов. Всего же было подано более 3,3 тыс. заявок.

В Уфе все трое победителей — из Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ). Юноша и две девушки подготовили успешные проекты по наноинженерии, географии и филологии.

Стипендии подняли до ₽38’000 в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказывал о том, кто в Башкирии имеет право на повышенную стипендию.

Читайте также:
Сегодня в Уфе: теракт на вокзале, разорение хоккея и бесплатный проездДождь пойдёт в Уфе на выходныхБашкирская экзотика, пирожное со стеклом, сервис ниже плинтуса — лучшие отели Уфы
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Стипендия#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Уфимский университет науки и технологий#Республика Башкортостан#География#Владимир Потанин#Российский олигарх#Фонд Потанина#Научно-исследовательская работа#Наноинженерия#Филология
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика