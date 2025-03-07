Российский олигарх взял на содержание уфимцев

Счастливчиками стали трое учащихся из Башкортостана. Победителей Всероссийского конкурса стипендий отбирали по множеству критериев, среди которых «академический потенциал», «мотивация к развитию» и работа в команде, а также другие характеристики. Конкурсантам предстояло провести научно-исследовательскую работу в своём направлении.