Риелтор считает, что расширение семейной ипотеки поддержит российских застройщиков

Posted 7 марта, 09:10
Published 7 марта, 09:10
Modified 7 марта, 10:10
Updated 7 марта, 10:10
Агентство «Ридус» попросило члена Российской гильдии риелторов Константина Барсукова прокомментировать возможное расширение программы льготной семейной ипотеки на семьи с одним ребенком. Специалист отметил, что подобная мера может поддержать застройщиков, которые в данный момент испытывают некоторые проблемы из-за заметного снижения спроса.
В данный момент российские власти рассматривают вопрос о предоставлении льготной ипотеке семьям с одним ребенком. Вынести решение по данному вопросу должны Минстрой и Минфин. При этом, по информации РБК, программа семейной ипотеки также может быть расширена на вторичный рынок недвижимости.
Собеседник издания отметил, что застройщики будут рады подобному изменению. Дело в том, что в нашей стране семьи с одним ребенком никогда не попадали под льготные программы, поэтому число потенциальных покупателей может заметно вырасти. Однако это может привести к росту цен на первичном рынке. Риелтор считает, что вырастут они не выше уровня инфляции. Он пояснил, что застройщикам выгоднее увеличивать продажи, так как их проектное финансирование зависит от загрузки эскроу-счетов. То есть, чем больше квартир продано, тем ниже ставка по проектному финансированию. Данный момент весьма важен в условиях роста расходов и высокой процентной ставки по кредитам.
Барсуков также добавил, что при расширении семейной ипотеки на готовые квартиры, цены на них очень сильно вырастут. По его словам, вторичка находится в весьма неустойчивой точке, поэтому любое действие, ведущее к увеличению спроса, может вызвать повышению цен уже этой весной, а не осенью, как ожидают специалисты.