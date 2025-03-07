Риелтор считает, что расширение семейной ипотеки поддержит российских застройщиков

Собеседник издания отметил, что застройщики будут рады подобному изменению. Дело в том, что в нашей стране семьи с одним ребенком никогда не попадали под льготные программы, поэтому число потенциальных покупателей может заметно вырасти. Однако это может привести к росту цен на первичном рынке. Риелтор считает, что вырастут они не выше уровня инфляции. Он пояснил, что застройщикам выгоднее увеличивать продажи, так как их проектное финансирование зависит от загрузки эскроу-счетов. То есть, чем больше квартир продано, тем ниже ставка по проектному финансированию. Данный момент весьма важен в условиях роста расходов и высокой процентной ставки по кредитам.