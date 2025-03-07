РЭО: 28 регионов задерживают выполнение дорожных карт по инфраструктуре ТКО

Posted 7 марта, 12:50
Published 7 марта, 12:50
Modified 7 марта, 12:50
Updated 7 марта, 12:50
В результате проведенного анализа выявлено, что в число регионов, допустивших отклонения от графика, входят Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский края, а также Архангельская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Костромская, Новосибирская, Самарская, Сахалинская, Смоленская, Свердловская, Тверская, Челябинская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Еврейская автономная область, республики Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Коми, Саха (Якутия) и Хакасия. Об этом пишет newsnn.ru.
По словам Буцаева, речь идет о мероприятиях, крайний срок исполнения которых приходился на январь–февраль 2025 года. Он также заявил о трехкратном увеличении числа случаев несоблюдения сроков за последний месяц. Этого допускать нельзя, заявил он.
За прошедшую неделю были утверждены дополнительные семь дорожных карт по инвестпроектам для Запорожской и Томской областей, Кемеровской области, Луганской Народной Республики, Удмуртской Республики, Севастополя и Ставропольского края. Таким образом, на сегодняшний день планы по созданию инфраструктуры ТКО подписаны в 71 субъекте Российской Федерации.
Предварительное одобрение получили дорожные карты для семи субъектов, еще семь находятся в процессе доработки. По информации на 4 марта 2025 года, в «желтой» зоне, характеризующей степень устойчивости региональных операторов, находятся 39 субъектов РФ. Регионы в «красной» зоне отсутствуют. При этом в некоторых субъектах наблюдается срыв сроков, указанных в утвержденных дорожных картах. От субъектов не получены банковские гарантии региональными операторами.
28 регионов находятся в «желтой» и «красной» зонах по уровню обеспеченности специализированной техникой, необходимой для вывоза ТКО. Из этого числа 24 региона утвердили планы-графики, однако лишь 22 внесли соответствующую информацию во ФГИС УТКО.
Что касается обеспеченности контейнерными площадками и контейнерами, то дорожные карты утвердили 36 из 37 субъектов. Тем не менее планы закупок на 2025 год представили только 30 из этих 36 регионов. РЭО не согласовал планы для 15 субъектов.
Денис Буцаев обратил внимание на необходимость подключения региональных операторов к специализированному приложению «Водитель ТКО». Он отметил, что лично обсуждал данный вопрос с представителями ряда регионов, однако ощутимых результатов пока не достигнуто.
Руководитель РЭО выразил надежду на то, что в ближайшем будущем субъекты РФ уделят первоочередное внимание созданию необходимой инфраструктуры для эффективного обращения с твердыми коммунальными отходами.