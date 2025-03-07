РЭО: 28 регионов задерживают выполнение дорожных карт по инфраструктуре ТКО

Предварительное одобрение получили дорожные карты для семи субъектов, еще семь находятся в процессе доработки. По информации на 4 марта 2025 года, в «желтой» зоне, характеризующей степень устойчивости региональных операторов, находятся 39 субъектов РФ. Регионы в «красной» зоне отсутствуют. При этом в некоторых субъектах наблюдается срыв сроков, указанных в утвержденных дорожных картах. От субъектов не получены банковские гарантии региональными операторами.