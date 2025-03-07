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Posted 6 марта, 21:26

Published 6 марта, 21:26

Modified 6 марта, 21:33

Updated 6 марта, 21:33

Башкирский министр рассказал о находках на помойке

Пугачева и Ротару оказались на свалке в Башкирии

6 марта 2025, 21:26
Фото: 1MI.

Башкирский министр рассказал о находках на помойке

Начальник башкирского Минэкологии Нияз Фазылов «порылся в мусоре», выяснил Mkset в пятницу, 7 марта.

У себя в соцсетях чиновник поделился интересными находками, которые делают сотрудники мусоросортировочных комплексов Республики Башкортостан — порой люди выкидывают достаточно раритетные предметы.

В числе последних «экспонатов»: деревянное панно с портретом революционера Владимира Ленина, советские вокзальные часы, старые советские виниловые пластинки с песнями Софии Ротару и Аллы Пугачёвой.

Все находки Фазылов назвал «частичками нашей истории» и выразил надежду, что предметы «найдут своего ценителя старины».

Фото: Нияз Фазылов / Telegram
Штраф за фантомную мусорку выписали в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Сети развернулась дискуссия между уфимцами из-за странного штрафа, выписанного горожанину — автолюбителя оштрафовали за парковку перед «невидимой» мусоркой, которую тот якобы загородил.

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