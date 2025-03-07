Пугачева и Ротару оказались на свалке в Башкирии

Posted 6 марта, 21:26
Published 6 марта, 21:26
Modified 6 марта, 21:33
Updated 6 марта, 21:33
У себя в соцсетях чиновник поделился интересными находками, которые делают сотрудники мусоросортировочных комплексов Республики Башкортостан — порой люди выкидывают достаточно раритетные предметы.
В числе последних «экспонатов»: деревянное панно с портретом революционера Владимира Ленина, советские вокзальные часы, старые советские виниловые пластинки с песнями Софии Ротару и Аллы Пугачёвой.
Все находки Фазылов назвал «частичками нашей истории» и выразил надежду, что предметы «найдут своего ценителя старины».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Сети развернулась дискуссия между уфимцами из-за странного штрафа, выписанного горожанину — автолюбителя оштрафовали за парковку перед «невидимой» мусоркой, которую тот якобы загородил.