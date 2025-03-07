Предпраздничные пробки сковали Уфу

Posted 7 марта, 13:45
Published 7 марта, 13:45
Modified 7 марта, 13:47
Updated 7 марта, 13:47
Так, сервисы «2ГИС» и «Яндекс Карты» оценили пробки в Уфе в 8/10. Заторы наблюдались практически по всему городу, особенно сильно чувствовались они в центре башкирской столицы.
Напомним, в пятницу, 7 марта, рабочий день был сокращён на один час, соответственно, раньше обычного начался и вечерний час-пик.
Чтобы скоротать время, уфимцы стали оставлять отметки на картах «2ГИС».
— Кто дольше просигналист, за того замуж выйду.
— Ждите сигнал, кто там обещал замуж выйти. У меня тут друг холостой ходит.
— Дарите женщинам цветы!