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Posted 7 марта, 13:45

Published 7 марта, 13:45

Modified 7 марта, 13:47

Updated 7 марта, 13:47

Уфа встала в восьмибалльных пробках

Предпраздничные пробки сковали Уфу

7 марта 2025, 13:45
Фото: 1MI (архивное фото).

Уфа встала в восьмибалльных пробках

С крайне высокой загруженностью на дорогах столкнулись автолюбители башкирской столицы вечером пятницы, 7 марта.

Так, сервисы «2ГИС» и «Яндекс Карты» оценили пробки в Уфе в 8/10. Заторы наблюдались практически по всему городу, особенно сильно чувствовались они в центре башкирской столицы.

Напомним, в пятницу, 7 марта, рабочий день был сокращён на один час, соответственно, раньше обычного начался и вечерний час-пик.

Чтобы скоротать время, уфимцы стали оставлять отметки на картах «2ГИС».

— Кто дольше просигналист, за того замуж выйду.
— Ждите сигнал, кто там обещал замуж выйти. У меня тут друг холостой ходит.
— Дарите женщинам цветы!
Уфимкам дарят веники на 8 Марта
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказывал о самых необычных подарках на 8 Марта, которые собираются вручать уфимцы.

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