Ожоги головы и туловища: в Уфе покалечился сотрудник нефтяного предприятия

Напомним, в начале текущей неделе на нефтезаводе в столице Республики Башкортостан произошёл крупный пожар. Сначала были домыслы, что его атаковали беспилотники, но затем источник Mkset рассказал, что атаки дронов на предприятие не было и слухи, распространяемые в соцсетях, не имеют под собой основания.