Ожоги головы и туловища: в Уфе покалечился сотрудник нефтяного предприятия

Posted 7 марта, 12:10
Published 7 марта, 12:10
Modified 7 марта, 12:14
Updated 7 марта, 12:14
В мае прошлого года старший оператор нарушил технические требования при подготовке к капремонту установки по переработке бензиновых фракций нефти. Из-за пропуска бензина и образования его паров облако вспыхнуло и машинисту обожгло голову и тело.
Во всём как раз таки и обвиняется 44-летний старший оператор. Дело рассмотрят в Орджоникидзевском райсуде.
Напомним, в начале текущей неделе на нефтезаводе в столице Республики Башкортостан произошёл крупный пожар. Сначала были домыслы, что его атаковали беспилотники, но затем источник Mkset рассказал, что атаки дронов на предприятие не было и слухи, распространяемые в соцсетях, не имеют под собой основания.