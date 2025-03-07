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Posted 7 марта, 12:10

Published 7 марта, 12:10

Modified 7 марта, 12:14

Updated 7 марта, 12:14

Работник нефтяного предприятия пострадал в Уфе

Ожоги головы и туловища: в Уфе покалечился сотрудник нефтяного предприятия

7 марта 2025, 12:10
Фото: 1MI.

Работник нефтяного предприятия пострадал в Уфе

В столице Республики Башкортостан в суд направлено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, в результате которого пострадал работник нефтяного предприятия, сообщает прокуратура по региону в пятницу, 7 марта.

В мае прошлого года старший оператор нарушил технические требования при подготовке к капремонту установки по переработке бензиновых фракций нефти. Из-за пропуска бензина и образования его паров облако вспыхнуло и машинисту обожгло голову и тело.

Названа причина пожара на нефтезаводе в Уфе
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Во всём как раз таки и обвиняется 44-летний старший оператор. Дело рассмотрят в Орджоникидзевском райсуде.

Напомним, в начале текущей неделе на нефтезаводе в столице Республики Башкортостан произошёл крупный пожар. Сначала были домыслы, что его атаковали беспилотники, но затем источник Mkset рассказал, что атаки дронов на предприятие не было и слухи, распространяемые в соцсетях, не имеют под собой основания.

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