Муравьи в квартире? Лучшие методы борьбы без химии

Posted 7 марта, 10:29
Published 7 марта, 10:29
Modified 7 марта, 10:31
Updated 7 марта, 10:31
Муравьи способны проникать практически везде, используя свои тропы, которые отмечаются особыми химическими веществами — феромонами. Они могут появляться на кухонных столах, в кладовых, около мусорных ведер, распространяя грязь и бактерии. Чем быстрее начнется борьба с ними, тем легче будет остановить их размножение и устранить проблему.
Для борьбы с муравьями не всегда нужны дорогостоящие инсектициды. В некоторых случаях подойдут подручные средства, которые есть почти в каждом доме.
Сода — доступное и эффективное средство для борьбы с муравьями.
Если хочется не только отпугнуть, но и уничтожить муравьев, можно приготовить для них приманки.
Уксус помогает устранить запахи феромонов, которые служат муравьям ориентиром.
Чтобы предотвратить новое нашествие муравьев, стоит обратить внимание на несколько простых правил:
Сода действует как абразивное вещество, нарушающее защитный слой муравьев. Уксус уничтожает феромоновые тропы, что дезориентирует насекомых. А сладкие ловушки с содой привлекают вредителей и приводят к их гибели.
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