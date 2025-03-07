Ласка, стресс или болезнь? Почему собаки так любят облизывать людей

Posted 7 марта, 09:39
Published 7 марта, 09:39
Modified 7 марта, 09:41
Updated 7 марта, 09:41
Собаки инстинктивно используют язык для общения. Этот жест появился ещё в детстве, когда мать-сука вылизывает своих щенков, чтобы создать с ними привязанность и помочь в развитии. Но в общении с людьми такая привычка приобретает более широкий смысл. Эксперты Purina составили список почему такое может происходить.
Облизывание — один из самых распространённых способов, которым собака показывает свою привязанность. Это жест благодарности за заботу, еду и комфорт. Например, когда питомец лижет руки или лицо владельца, он выражает преданность и доверие.
Собаки исследуют мир через обоняние и вкус. Когда они облизывают человека, это может быть попыткой узнать о нём больше: где он был, с кем общался или даже что ел. Часто такое поведение проявляется при знакомстве с новыми людьми.
Иногда собаки лижут руки и лицо хозяев, потому что чувствуют запах еды. Особенно это актуально, если человек недавно ел или готовил. Также им может нравиться солёный вкус кожи, особенно в жаркую погоду, когда человек потеет.
Когда собака видит, что облизывание вызывает у человека положительные эмоции, она может начать делать это чаще. Например, если хозяин смеётся, питомец воспринимает это как приглашение к игре.
Собаки быстро учатся, что облизывание — это эффективный способ получить внимание. Если питомец чувствует себя одиноким или хочет пойти на прогулку, он может начать лизать хозяина, чтобы сообщить о своих потребностях.
Для собаки облизывание — это способ успокоиться. Например, во время грозы или запуска салютов питомцы могут начать чаще лизать людей, пытаясь снять напряжение. Если у собаки при этом поджат хвост, прижаты уши или расширены зрачки, это может говорить о страхе.
Облизывание может быть сигналом проблем со здоровьем. Например, при болях в суставах, кожных аллергиях или даже обсессивно-компульсивном расстройстве питомцы могут усиленно лизать не только людей, но и себя, а также окружающие предметы. Если такое поведение становится навязчивым, стоит обратиться к ветеринару.
Хотя многим владельцам кажется, что в облизывании нет ничего страшного, важно помнить о потенциальных рисках. Исследователь Кейтлин Коссабум, рассказала, что в слюне собаки могут содержаться бактерии, например капноцитофаги, которые для животных безвредны, но у человека могут вызвать серьёзные инфекции. Особенно это опасно для людей с ослабленным иммунитетом.
Если на коже есть ранки или повреждения, позволять собаке лизать их не рекомендуется. Бактерии из слюны могут проникнуть в организм и вызвать воспаление. Симптомы инфекции — отёк, покраснение, повышение температуры — могут проявиться через несколько дней. В таком случае нужно немедленно обратиться к врачу.
При контакте с неповреждённой кожей риски ниже. Тем не менее, после облизывания рекомендуется мыть руки и другие участки тела с мылом.
Иногда привычка собаки лизать хозяев или гостей может стать нежелательной, особенно если она проявляется слишком навязчиво. Отучить питомца от этого поведения можно, проявив терпение и последовательность. Вот несколько эффективных шагов, которые помогут решить проблему.
Собаки часто используют облизывание как способ привлечь внимание. Если хозяин реагирует на это ласками или разговорами, животное воспринимает такое поведение как поощрение.
Что делать:
Каждый раз, когда собака начинает лизать, прекратите гладить её или взаимодействовать. Лучше отвернуться или даже встать и уйти. Питомец должен понять, что такое поведение не приносит желаемого результата.
Почему это работает:
Собаки быстро учатся ассоциировать свои действия с реакцией. Если облизывание перестаёт привлекать внимание, животное перестанет использовать его как инструмент общения.
Обучение командам — важная часть воспитания собаки. Команда «Нельзя» должна стать универсальным сигналом, который питомец понимает и выполняет.
Как применять:
Совет:
Используйте одну и ту же команду, чтобы не запутать животное.
Если собака перестаёт лизать, важно предложить ей альтернативу. Это поможет закрепить правильное поведение.
Как это сделать:
Пример:
Если собака любит жевательные игрушки, держите одну из них рядом. Как только питомец отвлечётся от облизывания, дайте ему игрушку.
Постоянные тренировки помогут закрепить в сознании питомца новое правило: облизывание — не лучший способ взаимодействия.
Шаг 1. Протяните руку:
Начните тренировку, сидя рядом с собакой. Спокойно протяните ей руку, чтобы она её понюхала. Если животное пытается лизнуть, уберите руку.
Шаг 2. Повторите действие:
Протяните руку снова. Продолжайте, пока собака не перестанет пытаться её лизать. Когда питомец просто посмотрит на вас или замрёт в ожидании следующего действия, похвалите его и дайте лакомство.
Шаг 3. Укрепление результата:
Повторяйте это упражнение ежедневно. Со временем собака поймёт, что спокойное поведение приносит больше поощрений, чем облизывание.
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