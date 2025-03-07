Кумертау вымирает из-за тюремной заразы

Лечение туберкулёза требует длительного приёма антибиотиков (обычно от шести месяцев и дольше), чтобы полностью уничтожить бактерии и предотвратить развитие лекарственной устойчивости. Важную роль играет профилактика, включая вакцинацию (БЦЖ) и регулярные медицинские осмотры, особенно в странах с высоким уровнем заболеваемости. В последние годы наблюдается рост случаев лекарственно-устойчивого туберкулёза, что делает борьбу с инфекцией сложнее. Контроль над заболеванием требует не только лечения больных, но и улучшения социально-экономических условий, поскольку теснота, плохое питание и недостаток медицинской помощи способствуют его распространению.