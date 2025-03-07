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Posted 6 марта, 21:36

Published 6 марта, 21:36

Modified 6 марта, 21:47

Updated 6 марта, 21:47

Районы с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом назвали в Башкирии

Кумертау вымирает из-за тюремной заразы

6 марта 2025, 21:36
Фото: 1MI.

Районы с самой высокой заболеваемостью туберкулёзом назвали в Башкирии

Роспотребнадзор отчитался о ситуации с туберкулёзом в Республике Башкортостан, пишет портал UfaTime в пятницу, 7 марта.

Так, в 2024 году в Башкортостане было выявлено по меньшей мере 1236 случаев туберкулёза, что незначительно ниже (-1,5%), чем в 2023 году.

Среди городов Башкирии самая высокая заболеваемость в Кумертау (47,4 на 100 тыс. человек) и Агидели (43,7). Между тем показатель от 47,7 до 72,08 зафиксировали в Кугарчинском, Аскинском, Куюргазинском, Калтасинском, Зианчуринском, Нуримановском, Иглинском, Гафурийском, Абзелиловском и Бижбулякском районах.

Туберкулёз — это инфекционное заболевание. Оно преимущественно поражает лёгкие, но может затрагивать и другие органы, такие как кости, почки и мозг. Передаётся воздушно-капельным путём при кашле, чихании или разговоре. Основными симптомами являются длительный кашель, потеря веса, ночная потливость и повышение температуры. В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом, включая ВИЧ-инфицированных, курильщиков и людей с хроническими заболеваниями.

Лечение туберкулёза требует длительного приёма антибиотиков (обычно от шести месяцев и дольше), чтобы полностью уничтожить бактерии и предотвратить развитие лекарственной устойчивости. Важную роль играет профилактика, включая вакцинацию (БЦЖ) и регулярные медицинские осмотры, особенно в странах с высоким уровнем заболеваемости. В последние годы наблюдается рост случаев лекарственно-устойчивого туберкулёза, что делает борьбу с инфекцией сложнее. Контроль над заболеванием требует не только лечения больных, но и улучшения социально-экономических условий, поскольку теснота, плохое питание и недостаток медицинской помощи способствуют его распространению.

Туберкулез волнует санитарных врачей Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии туберкулёзом чаще стали болеть дети.

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