Криминальная бизнесвумен выманила у уфимцев ₽300 млн

Нередко предприимчивая уфимка предлагала взять кредит. Небольшую часть суммы она возвращала, а остальное забирала себе и обещала, что сама выплатит кредит. Женщина даже нотариально оформляла обязательства о намерении погашать заём, но этого не делала. Общий ущерб от преступных схем жительницы Уфы превысил ₽300 млн.