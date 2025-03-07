Криминальная бизнесвумен выманила у уфимцев ₽300 млн

Posted 7 марта, 07:30
Published 7 марта, 07:30
Modified 7 марта, 09:41
Updated 7 марта, 09:41
Уфимская бизневумен несколько лет использовала различные схемы, чтобы похищать деньги людей. Она входила в доверие и убеждала вложить средства в строительный бизнес или другой проект.
Нередко предприимчивая уфимка предлагала взять кредит. Небольшую часть суммы она возвращала, а остальное забирала себе и обещала, что сама выплатит кредит. Женщина даже нотариально оформляла обязательства о намерении погашать заём, но этого не делала. Общий ущерб от преступных схем жительницы Уфы превысил ₽300 млн.
Чтобы уйти в подполье в феврале 2024 года злоумышленница сменила фамилию и отчество, но её всё-таки задержали прямо по месту жительства.
Возбуждено уголовное дело. Изъяты мобильные телефоны, банковские и сим-карты, печати организаций, трудовые книжки и оргтехника и др. Сейчас разыскиваются соучастницы криминальной бизнесвумен.
Ранее сообщалось о мошеннических схемах в уфимской школе, которые затевала её директор.