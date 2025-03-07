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Posted 7 марта, 07:30

Published 7 марта, 07:30

Modified 7 марта, 09:41

Updated 7 марта, 09:41

Предпринимательница из Уфы обманула людей на ₽300 млн

Криминальная бизнесвумен выманила у уфимцев ₽300 млн

7 марта 2025, 07:30
Фото: 1MI.

Предпринимательница из Уфы обманула людей на ₽300 млн

Преступная бизнесменша из столицы Республики Башкортостан под различными предлогами выманила у людей свыше ₽300 млн, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 7 марта.

Уфимская бизневумен несколько лет использовала различные схемы, чтобы похищать деньги людей. Она входила в доверие и убеждала вложить средства в строительный бизнес или другой проект.

Нередко предприимчивая уфимка предлагала взять кредит. Небольшую часть суммы она возвращала, а остальное забирала себе и обещала, что сама выплатит кредит. Женщина даже нотариально оформляла обязательства о намерении погашать заём, но этого не делала. Общий ущерб от преступных схем жительницы Уфы превысил ₽300 млн.

Чтобы уйти в подполье в феврале 2024 года злоумышленница сменила фамилию и отчество, но её всё-таки задержали прямо по месту жительства.

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Возбуждено уголовное дело. Изъяты мобильные телефоны, банковские и сим-карты, печати организаций, трудовые книжки и оргтехника и др. Сейчас разыскиваются соучастницы криминальной бизнесвумен.

Ранее сообщалось о мошеннических схемах в уфимской школе, которые затевала её директор.

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