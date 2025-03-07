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Posted 7 марта, 10:30

Published 7 марта, 10:30

Modified 7 марта, 10:41

Updated 7 марта, 10:41

Уфимка умерла после пластической операции

Красота требует жертв: женщина умерла после пластики в Уфе

7 марта 2025, 10:30
Фото: 1MI.

Уфимка умерла после пластической операции

Жительница столицы Республики Башкортостан по имени Фируза умерла после пластической операции в клинике «ЭндоМед», сообщает Телеграм-канал Mash batash в пятницу, 7 марта.

Женщина хотела подтянуть живот и записалась на абдоминопластику в указанную клинику по улице Габдуллы Амантая, что в микрорайоне Колгуевский. Операция стоила ₽136`000, её делал главный врач Усман Камалов. Через два дня женщина скончалась от тромбоэмболии лёгочной артерии.

Женщина едва не погибла после операции в Башкирии
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Экспертиза показала, что врачи не дали женщины лекарства, которые снижают риск появления тромбов и которые нужно принимать за двое суток до операции. Их назначили лишь спустя день после хирургического вмешательства, когда пациентке стало очень плохо.

Суд обязал «ЭндоМед» выплатить супругу и дочери женщины по ₽1 млн. Главврач ушёл в простые хирурги, отметив, что сделал это по собственному желанию, потому что оперировать ему больше по душе.

Ранее сообщалось о том, что медики в столице Республике Башкортостан помогли родить женщине с большими проблемами со здоровьем и выходили её малыша весом в 1 кг 150 граммов.

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