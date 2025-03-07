Красота требует жертв: женщина умерла после пластики в Уфе

Posted 7 марта, 10:30
Published 7 марта, 10:30
Modified 7 марта, 10:41
Updated 7 марта, 10:41
Женщина хотела подтянуть живот и записалась на абдоминопластику в указанную клинику по улице Габдуллы Амантая, что в микрорайоне Колгуевский. Операция стоила ₽136`000, её делал главный врач Усман Камалов. Через два дня женщина скончалась от тромбоэмболии лёгочной артерии.
Экспертиза показала, что врачи не дали женщины лекарства, которые снижают риск появления тромбов и которые нужно принимать за двое суток до операции. Их назначили лишь спустя день после хирургического вмешательства, когда пациентке стало очень плохо.
Суд обязал «ЭндоМед» выплатить супругу и дочери женщины по ₽1 млн. Главврач ушёл в простые хирурги, отметив, что сделал это по собственному желанию, потому что оперировать ему больше по душе.
Ранее сообщалось о том, что медики в столице Республике Башкортостан помогли родить женщине с большими проблемами со здоровьем и выходили её малыша весом в 1 кг 150 граммов.