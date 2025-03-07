Корпорация МСП: малый и средний бизнес привлек свыше 1 трлн рублей за счет господдерж

Этот показатель на 8% превысил результаты предыдущего года. Количество предприятий, которые воспользовались этой поддержкой, также достигло исторического максимума: около 74 тысяч субъектов МСП получили финансирование через гарантии и поручительства НГС. Это на 71% больше, чем в 2023 году. Более 60% (774,3 млрд руб.) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП, пишут iz.ru.