Корпорация МСП: малый и средний бизнес привлек свыше 1 трлн рублей за счет господдерж

Posted 7 марта, 07:11
Published 7 марта, 07:11
Modified 7 марта, 07:11
Updated 7 марта, 07:11
Этот показатель на 8% превысил результаты предыдущего года. Количество предприятий, которые воспользовались этой поддержкой, также достигло исторического максимума: около 74 тысяч субъектов МСП получили финансирование через гарантии и поручительства НГС. Это на 71% больше, чем в 2023 году. Более 60% (774,3 млрд руб.) от общего объема привлеченного финансирования малый и средний бизнес получил по линии Корпорации МСП, пишут iz.ru.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что в минувшем году сектор МСП продемонстрировал стабильный рост — число предпринимателей достигло исторического рекорда в 6,59 миллиона. Это стало возможным благодаря государственной поддержке, которая помогает удовлетворить основной запрос малых и средних предприятий на доступ к финансированию через инструменты НГС. С их помощью было выдано свыше 1,18 трлн рублей, а поручительства и гарантии способствуют решению проблемы залога, без которого субъекты МСП не могут получить банковский кредит.
Исаевич также отметил продолжающийся рост объема финансирования организаций, работающих в области научно-технической отрасли: в 2024 году объем поддержки удвоился до 81,5 млрд рублей. В сфере информационных технологий финансирование возросло на 12%. По словам руководителя КМСП, это является важной тенденцией, поскольку именно эти компании формируют научный и производственный потенциал страны для реализации программ импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.
Наибольшую финансовую помощь с участием институтов НГС получили малые и средние предприятия из обрабатывающей промышленности (252,9 млрд рублей), строительного сектора (236,7 млрд рублей), научно-технической сферы (81,5 млрд рублей), транспортировки и хранения (67,4 млрд рублей), агропромышленного комплекса (50,3 млрд рублей), гостиничного и ресторанного бизнеса (29,7 млрд рублей) и сферы информационных технологий (24,7 млрд рублей).
В 2024 году помимо столичных регионов лидерами по объему привлеченного финансирования через НГС стали предприятия из Свердловской области (88,6 млрд рублей) и Ростовской области (37,1 млрд рублей). За ними следуют Краснодарский край (35,7 млрд рублей), Республика Татарстан (28,8 млрд рублей) и Новосибирская область (28,1 млрд рублей).
Финансовая поддержка значительно увеличилась в новых субъектах Российской Федерации: Донецкая Народная Республика получила 1,3 млрд рублей, Луганская Народная Республика — 0,9 млрд рублей, а Запорожская и Херсонская области — 0,6 млрд и 0,2 млрд рублей соответственно. Наибольший рост по сравнению с прошлым годом был зафиксирован в Брянской области (267%) и Архангельской области (158%), а также в республиках Адыгея (199%) и Калмыкия (185%).