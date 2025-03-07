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Posted 7 марта, 04:31

Published 7 марта, 04:31

Modified 7 марта, 04:35

Updated 7 марта, 04:35

Взносы на капремонт домов в Башкирии вырастут на 60%

«Коммуналка» вырастет на 60% в Башкирии

7 марта 2025, 04:31
Фото: 1MI.

Взносы на капремонт домов в Башкирии вырастут на 60%

Взносы на капремонт многоквартирных домов в Республики Башкортостан повысят более чем на 60% с 1 мая, сообщает общественник и специалист по ЖКХ Альберт Рахматуллин в пятницу, 7 марта.

Рахматуллин рассказал, что данная информация была озвучена 5 марта на расширенной коллегии региональных МинЖКХ и Госжилнадзора, где он присутствовал как член Общественного совета при Госкомитете.

На коллегии прозвучали цифры в ₽12,5 за квадратный метр в МКД до шести этажей (сейчас ₽7,46) и ₽13,2 в МКД с этажностью выше шести (сейчас ₽8,1). Это значит, плата вырастит более чем на 60%.

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— Зачем тогда власти нам врут про инфляцию в 10%? Давайте признаем, что инфляция намного выше, а значит есть необходимость поднять пенсии и зарплаты бюджетникам не на 9,5%, а намного-намного больше, — написал Рахматуллин.

Также он отметил, что в регионе участились жалобы людей на качество работ по капремонту. И вот за такую «качественную» работу, по словам общественника, люди и платят деньги.

Ранее сообщалось, что жители одного только Стерлитамака задолжали по ЖКХ свыше ₽850 млн и долг растёт.

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