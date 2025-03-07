«Коммуналка» вырастет на 60% в Башкирии

На коллегии прозвучали цифры в ₽12,5 за квадратный метр в МКД до шести этажей (сейчас ₽7,46) и ₽13,2 в МКД с этажностью выше шести (сейчас ₽8,1). Это значит, плата вырастит более чем на 60%.