«Коммуналка» вырастет на 60% в Башкирии

Posted 7 марта, 04:31
Published 7 марта, 04:31
Modified 7 марта, 04:35
Updated 7 марта, 04:35
Рахматуллин рассказал, что данная информация была озвучена 5 марта на расширенной коллегии региональных МинЖКХ и Госжилнадзора, где он присутствовал как член Общественного совета при Госкомитете.
На коллегии прозвучали цифры в ₽12,5 за квадратный метр в МКД до шести этажей (сейчас ₽7,46) и ₽13,2 в МКД с этажностью выше шести (сейчас ₽8,1). Это значит, плата вырастит более чем на 60%.
— Зачем тогда власти нам врут про инфляцию в 10%? Давайте признаем, что инфляция намного выше, а значит есть необходимость поднять пенсии и зарплаты бюджетникам не на 9,5%, а намного-намного больше, — написал Рахматуллин.
Также он отметил, что в регионе участились жалобы людей на качество работ по капремонту. И вот за такую «качественную» работу, по словам общественника, люди и платят деньги.
Ранее сообщалось, что жители одного только Стерлитамака задолжали по ЖКХ свыше ₽850 млн и долг растёт.