КМСП и ФАС внедрили практику «бесшовного» реагирования по неплатежам малому бизнесу

Posted 7 марта, 10:15
Published 7 марта, 10:15
Modified 7 марта, 10:15
Updated 7 марта, 10:15
Для минимизации сроков выплаты долгов Корпорация МСП и ФАС РФ совместно с общественными объединениями предпринимателей («Опора России», РСПП, «Деловая Россия») внедрили практику «бесшовного» реагирования. После поступления обращения от предпринимателя через «Сервис 360°» на цифровой платформе МСП.РФ КМСП начинает работу в рамках досудебного урегулирования. Если этого оказалось недостаточно, корпорация передает документацию в ФАС для последующего привлечения заказчика к административной ответственности, пишут РИА Новости.
Благодаря совместной практике Корпорации МСП и ФАС РФ с декабря прошлого года компаниям полностью или частично выплатили задолженности на общую сумму 228 млн рублей по 16 договорам. Семеро заказчиков были привлечены к суду за административные правонарушения.
Согласно заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, по состоянию на конец февраля с помощью «Сервиса 360°» бизнес направил 437 обращений. Все они касаются неисполнения сроков оплаты со стороны заказчиков за поставку товаров и оказание услуг. В общей сложности заявленная задолженность МСП-поставщикам составляет около 5,1 млрд рублей. Сотрудничество с профильными органами власти и организациями помогло КМСП обеспечить компаниям выплату более 4,2 млрд рублей задолженностей. Благодаря взаимодействию с ФАС РФ эффективность этой работы повысится. Это позволит сократить сроки погашения задолженности перед малыми и средними компаниями. Раньше представителям бизнеса приходилось самостоятельно обращаться в судебные органы в надежде получить справедливое решение по взысканию долгов с заказчиков. Сейчас Корпорация МСП сама обеспечивает взаимодействие с заказчиками и ФАС РФ.
Согласно данным, предоставленным главой КМСП, в 2025 году срок задолженности по обращениям составляет в среднем 112 дней. Александр Исаевич подчеркнул, что для существования и развития малых и средних компаний своевременное поступление средств по исполненным договорам является крайне значимым фактором. Иначе повышается вероятность возникновения критических кассовых разрывов. В большинстве случаев Корпорация МСП предлагает устраивающие всех решения в досудебном порядке, хотя по ряду обращений приходится инициировать судебные разбирательства в отношении заказчиков.