КМСП и ФАС внедрили практику «бесшовного» реагирования по неплатежам малому бизнесу

Согласно заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, по состоянию на конец февраля с помощью «Сервиса 360°» бизнес направил 437 обращений. Все они касаются неисполнения сроков оплаты со стороны заказчиков за поставку товаров и оказание услуг. В общей сложности заявленная задолженность МСП-поставщикам составляет около 5,1 млрд рублей. Сотрудничество с профильными органами власти и организациями помогло КМСП обеспечить компаниям выплату более 4,2 млрд рублей задолженностей. Благодаря взаимодействию с ФАС РФ эффективность этой работы повысится. Это позволит сократить сроки погашения задолженности перед малыми и средними компаниями. Раньше представителям бизнеса приходилось самостоятельно обращаться в судебные органы в надежде получить справедливое решение по взысканию долгов с заказчиков. Сейчас Корпорация МСП сама обеспечивает взаимодействие с заказчиками и ФАС РФ.