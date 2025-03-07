Имена улиц выбирают уфимцы

Обе улицы, которым выбирают имена жители Уфы, расположены в Затоне. Так, одну из улиц между Затонским шоссе и проспектом Дружбы народов хотят наречь в честь Мастюры Сакаевой (1916 — 2007) — заведующей почечным центром Башкирской больницы им. Куватова, Героя Социалистического Труда и Заслуженного врача БАССР.