Имена улиц выбирают уфимцы

Posted 6 марта, 22:05
Published 6 марта, 22:05
Modified 6 марта, 22:13
Updated 6 марта, 22:13
Обе улицы, которым выбирают имена жители Уфы, расположены в Затоне. Так, одну из улиц между Затонским шоссе и проспектом Дружбы народов хотят наречь в честь Мастюры Сакаевой (1916 — 2007) — заведующей почечным центром Башкирской больницы им. Куватова, Героя Социалистического Труда и Заслуженного врача БАССР.
Ещё одна улица южнее проспекта Дружбы народов может получить имя Рашита Шакурова, известного под псевдонимом Рашит Шакур (1937 — 2024). Это башкирский поэт, писатель и энциклопедист. Признан Народным поэтом Республики Башкортостан.
Ранее, как сообщал Mkset, по Башкирии прошли слухи о том, что школы региона собираются учить детей по новым географическим картам, где Мексиканский залив назван Американским.