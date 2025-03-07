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Posted 6 марта, 22:05

Published 6 марта, 22:05

Modified 6 марта, 22:13

Updated 6 марта, 22:13

В Уфе присвоят названия двум улицам

Имена улиц выбирают уфимцы

6 марта 2025, 22:05
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.

В Уфе присвоят названия двум улицам

Власти Уфы запустили голосования об изменениях в городской топонимике, опрос опубликован на ресурсах уфимской администрации в пятницу, 7 марта.

Обе улицы, которым выбирают имена жители Уфы, расположены в Затоне. Так, одну из улиц между Затонским шоссе и проспектом Дружбы народов хотят наречь в честь Мастюры Сакаевой (1916 — 2007) — заведующей почечным центром Башкирской больницы им. Куватова, Героя Социалистического Труда и Заслуженного врача БАССР.

Ещё одна улица южнее проспекта Дружбы народов может получить имя Рашита Шакурова, известного под псевдонимом Рашит Шакур (1937 — 2024). Это башкирский поэт, писатель и энциклопедист. Признан Народным поэтом Республики Башкортостан.

Башкирские школы переименуют Мексиканский залив в Американский?
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Ранее, как сообщал Mkset, по Башкирии прошли слухи о том, что школы региона собираются учить детей по новым географическим картам, где Мексиканский залив назван Американским.

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