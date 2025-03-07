Хабирова включили в список лучших

Отмечается, что наибольшее количество упоминаний в СМИ главы РБ было благодаря визиту региональной делегации в Беларусь 6 февраля, где, в том числе, Хабиров встретился с президентом Александром Лукашенко. Также заметным стали старт 24 февраля в Башкирии кадрового проекта для участников СВО «Герои Башкортостана» и встреча с участниками Регионального форума сельской молодежи «Команда будущего».