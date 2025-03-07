Хабирова включили в список лучших

Posted 7 марта, 05:47
Published 7 марта, 05:47
Modified 7 марта, 08:26
Updated 7 марта, 08:26
По сравнению с январским рейтингом, господин Хабиров прибавил две строчки. На первом месте раис Татарстана Рустам Минниханов, на третьем — губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Замкнул февральский рейтинг «Медиалогии» глава Удмуртии Александр Бречалов.
Отмечается, что наибольшее количество упоминаний в СМИ главы РБ было благодаря визиту региональной делегации в Беларусь 6 февраля, где, в том числе, Хабиров встретился с президентом Александром Лукашенко. Также заметным стали старт 24 февраля в Башкирии кадрового проекта для участников СВО «Герои Башкортостана» и встреча с участниками Регионального форума сельской молодежи «Команда будущего».
Что касается места господина Хабирова в медиарейтинге среди всех российских губернаторов, а не только ПФО, то оно тоже заметно улучшилось. В общем февральском рейтинге глава РБ занял 10-ю строчку, поднявшись за месяц на 12 позиций. Лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин.