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Posted 6 марта, 21:56

Published 6 марта, 21:56

Modified 6 марта, 22:20

Updated 6 марта, 22:20

Хабиров: в Башкирии возродят студотряды

Хабиров ностальгирует о студенчестве

6 марта 2025, 21:56
Фото: 1MI.

Хабиров: в Башкирии возродят студотряды

Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз упомянул тему о возрождении студенческих отрядов в ходе разговора с молодёжью, выяснил Mkset в пятницу, 7 марта.

Напомним, в среду, 5 марта, руководитель региона встретился с учащимися уфимских вузов в кампусе Евразийского научно-образовательного центра. В ходе беседы один из слушателей поинтересовался у Радия Хабирова, как во время его учёбы организовывался досуг.

В ответ глава Башкирии вспомнил советские студотряды. Работу в них Хабиров назвал «одной из самых ярких страниц в его жизни».

Советские студенческие отряды (студотряды) — это временные трудовые коллективы, состоявшие из студентов, которые в свободное от учёбы время (обычно летом) работали на стройках, в сельском хозяйстве, на транспорте и в других отраслях. Движение зародилось в 1950-х годах и стало массовым в 1960–1980-х.

— Сейчас мы работаем над тем, чтобы придать определённый импульс возрождению этого движения., — упомянул Хабиров, добавив, что этот опыт «точно поможет» студентам в дальнейшей жизни.
Уфимских студентов ждёт место на кассе
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимских студентов стали зазывать для работы в супермаркетах.

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