Хабиров ностальгирует о студенчестве

Советские студенческие отряды (студотряды) — это временные трудовые коллективы, состоявшие из студентов, которые в свободное от учёбы время (обычно летом) работали на стройках, в сельском хозяйстве, на транспорте и в других отраслях. Движение зародилось в 1950-х годах и стало массовым в 1960–1980-х.