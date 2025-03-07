Хабиров ностальгирует о студенчестве

Posted 6 марта, 21:56
Published 6 марта, 21:56
Modified 6 марта, 22:20
Updated 6 марта, 22:20
Напомним, в среду, 5 марта, руководитель региона встретился с учащимися уфимских вузов в кампусе Евразийского научно-образовательного центра. В ходе беседы один из слушателей поинтересовался у Радия Хабирова, как во время его учёбы организовывался досуг.
В ответ глава Башкирии вспомнил советские студотряды. Работу в них Хабиров назвал «одной из самых ярких страниц в его жизни».
Советские студенческие отряды (студотряды) — это временные трудовые коллективы, состоявшие из студентов, которые в свободное от учёбы время (обычно летом) работали на стройках, в сельском хозяйстве, на транспорте и в других отраслях. Движение зародилось в 1950-х годах и стало массовым в 1960–1980-х.
— Сейчас мы работаем над тем, чтобы придать определённый импульс возрождению этого движения., — упомянул Хабиров, добавив, что этот опыт «точно поможет» студентам в дальнейшей жизни.