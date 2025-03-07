Эксперты о борьбе с курением: важно соблюдать законы, а не вводить новые запреты

По словам эксперта, учитывая принятый в России в 2013 году и несколько раз обновленный профильный Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», обязательные нормы и положения РКБТ ВОЗ уже отражены в национальном регулировании. Помимо этого, только за последние несколько лет в силу вступили более 20 связанных с ним запретительных инициатив.