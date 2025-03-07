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Posted 7 марта, 06:26

Published 7 марта, 06:26

Modified 7 марта, 09:46

Updated 7 марта, 09:46

Два человека погибли в пожарах в одном районе Башкирии

Два смертельных пожара произошло в Башкирии

7 марта 2025, 06:26
Фото: МЧС по Башкирии.

Два человека погибли в пожарах в одном районе Башкирии

Два пожара, унесшие жизни двух людей, произошли в Мечетлинском районе Республики Башкортостан 6 марта, сообщает МЧС по РБ в пятницу, 7 марта.

Так, в деревне Нижнее Тукбаево поздним вечером в четверг, 6 марта, при пожаре в доме огонь мгновенно распространился на рядом стоявшую баню. Во время тушения пожара был найден погибший 65-летний мужчина.

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Ещё одно трагическое происшествие случилось в деревне Степная. Здесь загорелась квартира в двухквартирном доме с дощатой верандой. На веранде во время тушения огня и были обнаружены останки 67-летнего мужчины.

Напомним, утром 6 марта в поселке Михайловка Уфимского района произошёл взрыв самогонного аппарата, после которого неудачливые зельевары отправились в реанимацию. Их коту — Басику — повезло побольше. У животного обгорел хвост.

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