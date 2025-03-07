Два смертельных пожара произошло в Башкирии

Posted 7 марта, 06:26
Published 7 марта, 06:26
Modified 7 марта, 09:46
Updated 7 марта, 09:46
Так, в деревне Нижнее Тукбаево поздним вечером в четверг, 6 марта, при пожаре в доме огонь мгновенно распространился на рядом стоявшую баню. Во время тушения пожара был найден погибший 65-летний мужчина.
Ещё одно трагическое происшествие случилось в деревне Степная. Здесь загорелась квартира в двухквартирном доме с дощатой верандой. На веранде во время тушения огня и были обнаружены останки 67-летнего мужчины.
Напомним, утром 6 марта в поселке Михайловка Уфимского района произошёл взрыв самогонного аппарата, после которого неудачливые зельевары отправились в реанимацию. Их коту — Басику — повезло побольше. У животного обгорел хвост.