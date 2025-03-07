Домашних собак травят под Уфой

Posted 7 марта, 03:53
Published 7 марта, 03:53
Modified 7 марта, 03:57
Updated 7 марта, 03:57
За это время зарегистрировано почти 30 таких случаев. Есть обращения в полицию, имеются акты вскрытий. Последняя смерть животного от отравления была позавчера.
Подчёркнуто, что речь идёт не о домашних дворняжках, которые гуляют сами по себе по населённому пункту, а о смертях собак на участках, либо собак гуляющих с хозяевами на поводке. Многие из них умерли на руках у последних.
Люди ещё раз обратились в полицию и отдельно в региональный Росприроднадзор.
Ранее сообщалось о том, что парламентарии Башкирии собираются принять законопроект об обязательном чипировании собак.