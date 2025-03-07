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Posted 7 марта, 03:53

Published 7 марта, 03:53

Modified 7 марта, 03:57

Updated 7 марта, 03:57

Под Уфой собаки массово умирают от отравлений

Домашних собак травят под Уфой

7 марта 2025, 03:53
Фото: 1MI.

Под Уфой собаки массово умирают от отравлений

В населённом пункте недалеко от столицы Республики Башкортостан почти год от отравлений умирают домашние собаки, сообщает центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф» в пятницу, 7 марта.

За это время зарегистрировано почти 30 таких случаев. Есть обращения в полицию, имеются акты вскрытий. Последняя смерть животного от отравления была позавчера.

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Подчёркнуто, что речь идёт не о домашних дворняжках, которые гуляют сами по себе по населённому пункту, а о смертях собак на участках, либо собак гуляющих с хозяевами на поводке. Многие из них умерли на руках у последних.

Люди ещё раз обратились в полицию и отдельно в региональный Росприроднадзор.

Ранее сообщалось о том, что парламентарии Башкирии собираются принять законопроект об обязательном чипировании собак.

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