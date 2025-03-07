Дерзкий форсаж запечатлели на главной улице Уфы

Сейчас дрифтера ищут правоохранительные органы. Можно быть уверенным, что лишения прав водителю удастся избежать едва ли. Теперь ход — за специалистами онлайн-мониторинга из ГАИ Уфы, которые обычно не упускают подобных автохамов.