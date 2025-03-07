Дерзкий форсаж запечатлели на главной улице Уфы

Posted 6 марта, 21:58
Published 6 марта, 21:58
Modified 6 марта, 22:19
Updated 6 марта, 22:19
На кадрах ясно видно, как отечественная «Лада» несётся по встречной полосе, выполняя «двойной тулуп». При этом нарушитель рисковал врезаться в машину такси. К счастью, благодаря своевременной реакции обоих участников дорожного движения, столкновения не произошло.
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