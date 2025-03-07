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Posted 6 марта, 21:58

Published 6 марта, 21:58

Modified 6 марта, 22:19

Updated 6 марта, 22:19

В Уфе ищут дерзкого дрифтера

Дерзкий форсаж запечатлели на главной улице Уфы

6 марта 2025, 21:58
Фото: Честный репортаж / Telegram.

В Уфе ищут дерзкого дрифтера

Опасный манёвр устроил водитель в районе уфимского «Телецентра», пишут городские Telegram-каналы в пятницу, 7 марта.

На кадрах ясно видно, как отечественная «Лада» несётся по встречной полосе, выполняя «двойной тулуп». При этом нарушитель рисковал врезаться в машину такси. К счастью, благодаря своевременной реакции обоих участников дорожного движения, столкновения не произошло.

Сейчас дрифтера ищут правоохранительные органы. Можно быть уверенным, что лишения прав водителю удастся избежать едва ли. Теперь ход — за специалистами онлайн-мониторинга из ГАИ Уфы, которые обычно не упускают подобных автохамов.

Видео: Честный репортаж / Telegram.
15-летний «шумахер» задержан в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии задержали подростка на иномарке. Краснеть за него в отделении полиции пришлось родителям.

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