Что нужно для договора аренды: условия, правила заключения

Posted 6 марта, 21:52
Published 6 марта, 21:52
Modified 6 марта, 22:21
Updated 6 марта, 22:21
При оформлении соглашения об аренде наниматель получает в распоряжение не только саму недвижимость, но и прилегающий земельный участок, необходимый для её полноценного использования. Существенно подчеркнуть, что договор требуется составлять исключительно в письменном виде. Более того, если срок аренды превышает 12 месяцев, сделка подлежит обязательной регистрации в Росреестре.
К числу ключевых положений договора аренды относятся:
Помимо основных пунктов, в договоре могут быть прописаны условия преждевременного расторжения соглашения, инициированного одной из сторон, а также санкции за несоблюдение условий аренды.
Ранее, как сообщал Mkset, специалисты называли один из важнейших пунктов в договоре купли-продажи квартиры.