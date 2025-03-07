Что нужно для договора аренды: условия, правила заключения

При оформлении соглашения об аренде наниматель получает в распоряжение не только саму недвижимость, но и прилегающий земельный участок, необходимый для её полноценного использования. Существенно подчеркнуть, что договор требуется составлять исключительно в письменном виде. Более того, если срок аренды превышает 12 месяцев, сделка подлежит обязательной регистрации в Росреестре.