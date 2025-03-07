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Posted 7 марта, 07:00

Published 7 марта, 07:00

Modified 7 марта, 09:44

Updated 7 марта, 09:44

74 га Башкирии оказались в руках бизнеса

Частнику незаконно отдали 74 га земель в Башкирии

7 марта 2025, 07:00
Фото: 1MI.

74 га Башкирии оказались в руках бизнеса

Сделка о передаче 74 га земли в частные руки в Кушнаренковском районе Республики Башкортостан признана незаконной, сообщает региональная прокуратура в пятницу, 7 марта.

По закону максимальная площадь участка, который выдают людям для ведения личного подсобного хозяйства, не может превышать 2,5 га. Однако в феврале 2023 года местный житель и отдел Минземимущества по региону заключили договоры аренды участка сельхозназначения площадью более 74 га. Притом, сделали это без конкурса.

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Прокуратура района обратилась в суд с иском о признании этой сделки незаконной. Суд согласился с надзорным ведомством. Землю вернули в распоряжение государства.

Ранее в Госсобрании по Республики Башкортостан уже рассказывали о случаях, когда гражданам были выделены просто огромные участки для ведения хозяйства. Спикер Курултая РБ Константин Толкачев тогда заявил, что норму по участкам нужно пересмотреть

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