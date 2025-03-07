Частнику незаконно отдали 74 га земель в Башкирии

По закону максимальная площадь участка, который выдают людям для ведения личного подсобного хозяйства, не может превышать 2,5 га. Однако в феврале 2023 года местный житель и отдел Минземимущества по региону заключили договоры аренды участка сельхозназначения площадью более 74 га. Притом, сделали это без конкурса.