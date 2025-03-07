Частнику незаконно отдали 74 га земель в Башкирии

Posted 7 марта, 07:00
Published 7 марта, 07:00
Modified 7 марта, 09:44
Updated 7 марта, 09:44
По закону максимальная площадь участка, который выдают людям для ведения личного подсобного хозяйства, не может превышать 2,5 га. Однако в феврале 2023 года местный житель и отдел Минземимущества по региону заключили договоры аренды участка сельхозназначения площадью более 74 га. Притом, сделали это без конкурса.
Прокуратура района обратилась в суд с иском о признании этой сделки незаконной. Суд согласился с надзорным ведомством. Землю вернули в распоряжение государства.
Ранее в Госсобрании по Республики Башкортостан уже рассказывали о случаях, когда гражданам были выделены просто огромные участки для ведения хозяйства. Спикер Курултая РБ Константин Толкачев тогда заявил, что норму по участкам нужно пересмотреть