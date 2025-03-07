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Posted 7 марта, 06:44

Published 7 марта, 06:44

Modified 7 марта, 09:45

Updated 7 марта, 09:45

В Башкирии предприниматель поставлял в школу некачественное мясо

Сомнительное мясо попало в школы Башкирии

7 марта 2025, 06:44
Фото: 1MI.

В Башкирии предприниматель поставлял в школу некачественное мясо

Индивидуальному предпринимателю в течение года запретили торговать из-за поставки мяса неизвестного происхождения в школу в Стерлитамаке, сообщает прокуратура по Республике Башкортостан в пятницу, 7 марта.

В октябре 2024 года 46-летний бизнесмен поставил в школу вышеуказанного башкирского города 36 килограмм говядины. Проведенные исследования показали, что продукция не отвечает требованиям, которые предъявляются пищевым продуктам.

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Во время обыска в гараже мужчины нашли и забрали ещё 189 килограмм мяса, подготовленного для продажи.

По данным СК по региону, мужчина свою вину признал. Суд назначил ему штраф в ₽65 тысяч, а также, как указывалось ранее, запретил торговать в течение года.

Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан нашли опасного шаурмиста. Его отлучили от торговли продуктами на тот же срок, что и стерлитамакского предпринимателя.

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