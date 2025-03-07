Сомнительное мясо попало в школы Башкирии

Posted 7 марта, 06:44
Published 7 марта, 06:44
Modified 7 марта, 09:45
Updated 7 марта, 09:45
В октябре 2024 года 46-летний бизнесмен поставил в школу вышеуказанного башкирского города 36 килограмм говядины. Проведенные исследования показали, что продукция не отвечает требованиям, которые предъявляются пищевым продуктам.
Во время обыска в гараже мужчины нашли и забрали ещё 189 килограмм мяса, подготовленного для продажи.
По данным СК по региону, мужчина свою вину признал. Суд назначил ему штраф в ₽65 тысяч, а также, как указывалось ранее, запретил торговать в течение года.
Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан нашли опасного шаурмиста. Его отлучили от торговли продуктами на тот же срок, что и стерлитамакского предпринимателя.