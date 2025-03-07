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Posted 6 марта, 22:11

Published 6 марта, 22:11

Modified 6 марта, 22:28

Updated 6 марта, 22:28

Гимн лошади появился в Башкирии

Башкирский скакун достался мужскому ансамблю

6 марта 2025, 22:11
Фото: 1MI.

Гимн лошади появился в Башкирии

В столице Башкирии подвели итоги конкурса хвалебных произведений башкирской породе лошадей, результаты Mkset стали известны в пятницу, 7 марта.

Напомним, ранее НИИ «Башкорт аты» объявило в Республике Башкортостан состязание на лучший гимн башкирской лошади. Условия гласили, что композиция должна длиться не более пяти минут, а слова авторам предстояло написать на русском или башкирском языках.

Гимн лошади напишут в Башкирии
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Башкирская лошадь — одна из самых выносливых и неприхотливых пород. Как несложно догадаться, выведена она была на территории современного Башкортостана.

Эти лошади отличаются крепким телосложением, широкой грудью, сильными ногами и густой шерстью, которая помогает им переживать суровые зимы. Они могут добывать себе корм даже из-под снега, что делает их незаменимыми в условиях степей и лесостепей Урала.

Башкирские лошади используются не только как верховые, но и для езды в упряжке. Их широко применяют и для сельского хозяйства. Кроме того, они славятся высокой удойностью, и их молоко традиционно идет на приготовление кумыса.

В качестве приза выступила сама лошадь. Её вручили мужскому ансамблю «Атайсал». Им удалось победить с песней «Йәшәһен башкорт аты» («Да здравствует башкирская лошадь»). Музыку для неё написал народный артист Башкирии Рамиль Туйсин, сверху было наложено стихотворение Фирузы Абдуллиной.

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