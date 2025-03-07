Башкирский скакун достался мужскому ансамблю

Posted 6 марта, 22:11
Published 6 марта, 22:11
Modified 6 марта, 22:28
Updated 6 марта, 22:28
Напомним, ранее НИИ «Башкорт аты» объявило в Республике Башкортостан состязание на лучший гимн башкирской лошади. Условия гласили, что композиция должна длиться не более пяти минут, а слова авторам предстояло написать на русском или башкирском языках.
Башкирская лошадь — одна из самых выносливых и неприхотливых пород. Как несложно догадаться, выведена она была на территории современного Башкортостана.
Эти лошади отличаются крепким телосложением, широкой грудью, сильными ногами и густой шерстью, которая помогает им переживать суровые зимы. Они могут добывать себе корм даже из-под снега, что делает их незаменимыми в условиях степей и лесостепей Урала.
Башкирские лошади используются не только как верховые, но и для езды в упряжке. Их широко применяют и для сельского хозяйства. Кроме того, они славятся высокой удойностью, и их молоко традиционно идет на приготовление кумыса.
В качестве приза выступила сама лошадь. Её вручили мужскому ансамблю «Атайсал». Им удалось победить с песней «Йәшәһен башкорт аты» («Да здравствует башкирская лошадь»). Музыку для неё написал народный артист Башкирии Рамиль Туйсин, сверху было наложено стихотворение Фирузы Абдуллиной.