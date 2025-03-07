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Posted 7 марта, 07:13

Published 7 марта, 07:13

Modified 7 марта, 07:41

Updated 7 марта, 07:41

В Уфе собаки нарисовали снежный цветок

Потому что у меня лапки: огромный снежный цветок вытоптали в Уфе перед 8 Марта

7 марта 2025, 07:13
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС.

В Уфе собаки нарисовали снежный цветок

Собаки-спасатели Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС Торин и Гимли, вместе с их проводником Надеждой, поздравили женщин с 8 Марта, сообщает пресс-служба регионального ведомства в пятницу, 7 марта.

Животные совершили трёхкилометровую прогулку по сугробам, придерживаясь определённого маршрута. В результате на карте GPS, которая отслеживала маршрут собачек, появился цветок. Этот электронный арт-объект и преподнесли Торин и Гимли представительницам прекрасного пола. Теперь снежно-пешеходная роза красуется в Уфе, на берегу реки Берсувань.

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Не знаем, хотели ли женщины именно такого подарка, но получилось очень мило. А вот чего действительно хотят представительницы прекрасного пола в столице Республики Башкортостан, Mkset сообщал ранее. Оказывается, главное для женщин в нашем регионе это забота и внимание — их хотят получить 58% опрошенных. Какие уж тут «яблоки», Мальдивы и машины.

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