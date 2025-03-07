Потому что у меня лапки: огромный снежный цветок вытоптали в Уфе перед 8 Марта

Не знаем, хотели ли женщины именно такого подарка, но получилось очень мило. А вот чего действительно хотят представительницы прекрасного пола в столице Республики Башкортостан, Mkset сообщал ранее. Оказывается, главное для женщин в нашем регионе это забота и внимание — их хотят получить 58% опрошенных. Какие уж тут «яблоки», Мальдивы и машины.