Башкирия запасается консервами — что происходит

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Posted 7 марта, 11:18

Published 7 марта, 11:18

Modified 7 марта, 11:29

Updated 7 марта, 11:29

Производство продуктов питания в Башкирии выросло на 38%

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7 марта 2025, 11:18
Фото: 1MI.

Производство продуктов питания в Башкирии выросло на 38%

Сюжет
Производство
В Республике Башкортостан производство продуктов питания в прошлом году выросло на 38%, по сравнению с 2023 годом, сообщает премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в пятницу, 7 марта.

По его словам, это в десять раз больше, чем средний рост производства продуктов по стране.

В регионе за прошлый год произвели свыше 2 миллионов тонн готовых продуктов. Производство мяса выросло на 13%, мясных полуфабрикатов — на 14%, консервов аж на целых 81%, молока — на 5%, сливочного масла — 14%, сыров — 11%, мороженого — 23%, муки — 29%, круп — на 13% и др.

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Объём производства продуктов и напитков достиг ₽190 млрд, а индекс промышленного производства в данной отрасли вырос до 138%.

Активный рост пищевого производства власти связывают с финансовой поддержкой от региона. За три года на обновление оборудования было направлено ₽250 млн, модернизировано свыше 100 предприятий.

На данный момент в Башкирии более 1000 предприятий, которые производят продукты и напитки.

Ранее сообщалось, насколько выросла стоимость продуктов в регионе, используемых для приготовления салата «Мимоза».

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