Башкирия запасается консервами — что происходит

В регионе за прошлый год произвели свыше 2 миллионов тонн готовых продуктов. Производство мяса выросло на 13%, мясных полуфабрикатов — на 14%, консервов аж на целых 81%, молока — на 5%, сливочного масла — 14%, сыров — 11%, мороженого — 23%, муки — 29%, круп — на 13% и др.