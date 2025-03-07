Башкирия запасается консервами — что происходит

Posted 7 марта, 11:18
Published 7 марта, 11:18
Modified 7 марта, 11:29
Updated 7 марта, 11:29
По его словам, это в десять раз больше, чем средний рост производства продуктов по стране.
В регионе за прошлый год произвели свыше 2 миллионов тонн готовых продуктов. Производство мяса выросло на 13%, мясных полуфабрикатов — на 14%, консервов аж на целых 81%, молока — на 5%, сливочного масла — 14%, сыров — 11%, мороженого — 23%, муки — 29%, круп — на 13% и др.
Объём производства продуктов и напитков достиг ₽190 млрд, а индекс промышленного производства в данной отрасли вырос до 138%.
Активный рост пищевого производства власти связывают с финансовой поддержкой от региона. За три года на обновление оборудования было направлено ₽250 млн, модернизировано свыше 100 предприятий.
На данный момент в Башкирии более 1000 предприятий, которые производят продукты и напитки.
Ранее сообщалось, насколько выросла стоимость продуктов в регионе, используемых для приготовления салата «Мимоза».