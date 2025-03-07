Автобус Уфа — Тюмень запустят в 2025 году

Posted 6 марта, 21:33
Published 6 марта, 21:33
Modified 6 марта, 21:49
Updated 6 марта, 21:49
По данным региональной администрации, запустить первые рейсы должны уже весной 2025 года, а именно, в апреле или мае.
Тюмень станет промежуточным пунктом на направлении «Уфа — Нижневартовск». В город автобусы будут прибывать в 22:40, а отбывать в обратном направлении — в 07:40.
О том, сколько будут стоить билеты, не уточняется. Кроме того, не сообщает подробный маршрут следования нового рейса и дата продажи проездных документов для пассажиров.
Ранее Mkset сообщал о том, что между столицей Республики Башкортостан и Магнитогорском начнёт курсировать новый «импортозамещённый» российский поезд — электричка «Финист».