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Posted 6 марта, 21:33

Published 6 марта, 21:33

Modified 6 марта, 21:49

Updated 6 марта, 21:49

Из Тюмени запустят автобусы в Башкирию

Автобус Уфа — Тюмень запустят в 2025 году

6 марта 2025, 21:33
Фото: 1MI.

Из Тюмени запустят автобусы в Башкирию

Столицу Башкирии свяжут автобусным маршрутом с Тюменью, информируют власти Тюменской области в пятницу, 7 марта.

По данным региональной администрации, запустить первые рейсы должны уже весной 2025 года, а именно, в апреле или мае.

Тюмень станет промежуточным пунктом на направлении «Уфа — Нижневартовск». В город автобусы будут прибывать в 22:40, а отбывать в обратном направлении — в 07:40.

О том, сколько будут стоить билеты, не уточняется. Кроме того, не сообщает подробный маршрут следования нового рейса и дата продажи проездных документов для пассажиров.

Уфу и Магнитогорск может связать «Финист»
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Ранее Mkset сообщал о том, что между столицей Республики Башкортостан и Магнитогорском начнёт курсировать новый «импортозамещённый» российский поезд — электричка «Финист».

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